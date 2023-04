¿Llegada complicada? Joven paralímpica se baja del avión en Veracruz, ¡sin la rampa! [Video]

Esta semana Xalapa está de fiesta con el Grand Prix de Para Atletismo 2023, atletas de varias partes del mundo se darán cita en el mítico estadio “Heriberto Jara Corona” en busca de las marcas necesarias para poder disputar el mundial de la especialidad que se va a disputar éste año en París.

Previo al inicio de la competencia se hizo viral la situación que vivió la atleta paralímpica estadounidense Kayla Woputz a su llegada a Veracruz, tras varias horas de vuelo para arribar a la sede del Grand Prix de Para Atletismo Xalapa 2023, la competidora tuvo su primer reto de la semana, no precisamente el que ella estaba esperando.

Al llegar a suelo veracruzano la competidora americana se dio cuenta que la rampa que necesita para poder bajar del avión ¡no estaba! Pero eso no la detuvo y después de unos minutos tomó la decisión de bajarse del avión por cuenta propia, es decir, sentada escalón por escalón para poder tocar tierra.

A cargo de grabar el video y subirlo a sus redes sociales estuvo la pilota retirada Karlene Petitt quien además de postearlo en su cuenta de twitter, también se dio el tiempo para escribir un mensaje motivando a la atleta en el que menciona lo siguiente:

“Así es como te bajas de un avión sin rampa, cuando eres un atleta que se adapta”, acompañado por una invitación para que siguen en la cuenta de Instagram a Kauyla Woputs, quien subirá información referente a su participación en el Gran Prix Xalapa 2023, acompañado de varios hashtag para hacer más viral su video.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de redes sociales al ver a la atleta paralímpica bajar las escaleras del avión?

Pese a que muchos de los usuarios lo vieron como una falta de respeto a la atleta paralímpica, Karlene Petitt asegura que el video lo subió para generar todo lo contario ya que la idea es mostrar que los atletas con paralímpicos se puede adaptar y son capaces de cualquier cosa, esa es la idea del video.

Gracias al comentario que posteó la pilota retirada en sus redes sociales, podemos entender que de acuerdo a reportes, en el aeropuerto de Veracruz mencionaron que en el avión venían dos personas con discapacidad, pero sólo una de ellas habría solicitado el apoyo a la aerolínea.





This is how you get off a plane without a ramp when you’re an adaptive athlete. We made it #Veracruz for the ⁦@ParaAthletics⁩ Grand Prix #GoKayla Follow her story on Instagram at Dr. Woputz #Inspire #motivate #retiredpilotlife #Aviation #Avgeeks pic.twitter.com/ji7Et2Y28z — Karlene Petitt (@KarlenePetitt) April 24, 2023





Aunque se les dio la explicación, muchos usuarios mencionaron que la idea y el esfuerzo el válido, pero no todas las personas con alguna discapacidad podrán hacer el esfuerzo, por lo que es importante contar con todas las medidas necesarias para facilitar el acceso a cualquier lugar a las personas con discapacidad.