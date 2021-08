Hombre instaló un cementerio en su jardín; te decimos la poderosa razón

Actualmente, aún hay muchas personas que no quieren vacunarse, ya sea por miedo, por dudas o simplemente por desinformación, lo cual es lamentable, pues la pandemia de Covid-19 ha causado la muerte de millones de personas en todo el mundo.

Un hombre se dio a la tarea de crear conciencia en aquellos que se abstienen a aplicarse la dosis anti Covid-19, pero lo hizo de una manera única y con un mensaje muy directo.

Se trata de Jesse Jones, un abogado que recién llegó a la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte, quien decidió colocar un cementerio en su patio: la instalación consta de un enorme esqueleto y distintas lápidas muy tenebrosas al estilo de Halloween.

Su caso ya se hizo viral en las redes sociales.

"No vacunados, nos vemos pronto", se lee en un cartel puesto en el terrorífico esqueleto.

Además, colocó más frases en las lápidas.

Según información de un medio estadounidense, Jones tiene una poderosa razón para tratar de convencer a quienes se abstienen a vacunarse: el hombre perdió a su suegra a causa de esta enfermedad.

Pero eso no es todo, pues uno de sus compañeros de trabajo que se negó a vacunarse, también perdió la vida tras contagiarse de este mortal virus, al igual que otros de sus 14 clientes.

"Mi esposa perdió a causa del coronavirus a su madre, que era una mujer que pasó toda su vida cuidando de la gente, y murió completamente sola en un hospital, sin poder ver a un solo pariente durante 15 días", dijo el abogado.

Cabe mencionar que, el creador de este cementerio de víctimas de la pandemia, señaló al virus como "el enemigo", y acusó a las personas que no desean inmunizarse como "antipatriotas", pues ponen a "su familia, conocidos e incluso a su nación en peligro".