Joven llora tras recibir vacuna china contra Covid-19; video de TikTok se hace viral

La pandemia de Covid-19 ha causado la muerte de millones de personas en el mundo, y las campañas de vacunación aún continúan.

En las redes sociales varios usuarios han compartido sus experiencias al inmunizarse contra este virus, pero también hay muchas conspiraciones y teorías sobre este medicamento.

En esta ocasión, el caso de una mujer argentina se volvió viral tras mostrar su reacción al ser vacunada.

Por medio de TikTok, compartieron como una joven llora desconsolada por haber sido inmunizada con la dosis china de la farmacéutica Sinopharm.

En el clip, se aprecia como la chica le llama a su abuelita, a quien le dice que está muy triste porque recibió la dosis antes mencionada, y de inmediato se suelta a llorar, pues según sus palabras, es "la peor de todas".

"Me pusieron la vacuna china, la peor de todas y ahora me re duele, no puedo mover el brazo", expresa la joven con lágrimas en los ojos, mientras la persona a su lado la graba.

No obstante, la reacción de la abuela al parecer fue tomada con humor, pues se escucha a la joven decirle que no se ría de ella.

El video ya tiene casi 3 millones de reproducciones, y fue subido por el usuario de TikTok @nachitoomaceira.

@nachitoomaceira Cuando te ponen la china y no la AstraZeneca ♬ sonido original - Nachitoo Maceira

Cabe mencionar que, la Organización Mundial de la Salud (OMS), aprobó el uso de la vacuna Sinopharm en el mes de mayo, siendo el primer inyectable chino que recibe luz verde por parte de dicha organización, y además, se trata de una vacuna fácil de almacenar, "lo que la convierte en particularmente interesante para zonas con bajos recursos".