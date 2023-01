¡Familia lo estafó! Manda dinero de EU para construir su casa y se lo gastaron en un carro [Video]

No cabe duda que muchas personas se van a Estados Unidos en busca de mejorar su situación económica, pero nunca falta el vivales que se aprovecha de la situación, en el video que te vamos a presentar un joven publicó en su cuenta de TikTok que su familia se gastó en un carro los ahorros que estuvo mandando para poder construir su casa.

Imagina que te vas lejos de casa, al llamado sueño americano, te despides de tu familia, pero les aseguras que vas a regresar porque la idea es mandar dinero para ahorrar y construir una casa, todos tristes se despiden y tu llegas a Estados Unidos con la idea de que están por un tiempo, ahorras y regresas a casa; lo complicado llega cuando te enteras que fuiste estafado.

Así fue la historia que le tocó vivir al usuario de la cuenta @hectorramirez731 denunció que fue su mamá la que junto a su hermano se gastaron sus ahorros, en un carro y no en comenzar a construir su casa cómo habían quedado, algo que sin duda tuvo que sacarse de alguna manera y decidió ocupar las redes sociales.

Lo sorprendente fue la reacción de los usuarios, ya que se dio cuenta que no fue el único que sufrió ese abuso de confianza, algunos de los comentarios explicaba la situación en la que estaban algunos de los que también se fueron a Estados Unidos para tratar de ahorrar y mandar dinero a sus casas, pero la sorpresa fue que estaban manteniendo a sus familias.

¿Cuál fue el mensaje con el que el joven denunció que su familia lo había estafado?

Héctor Ramírez como dice su usuario de TikTok se enteró lo que había pasado cuando platicó con su mamá de cómo iban los planes, ya había ahorrado y tenía cerca de 100 mil pesos ahorrado, la respuesta de su mamá no fue la que esperaba y la única manera que encontró para sacar su frustración fue postear éste comentario:

“Yo triste porque mandé 100 mil pesos a mi pueblo para empezar a hacer mi casita, y mi mamá le prestó 70 mil pesos a mi hermano para comprar un carro (que luego cuando se venga al norte de los paga)” sin duda el mensaje se hizo viral por lo duro del comentario, que está acompaña de una fotos con el usuario en la nieve.

Al momento el video que dura cerca de 5 segundos, se ha vuelto viral al grado de llegar a más de 15 millones de reproducciones, le ha gustado a más de 400 mil usuarios y se compartió, al momento más de 11 mil ocasiones, en los comentarios es donde nos damos cuenta que el video movió a los usuarios, suman más de 17 mil opiniones.

Entre los comentarios que te vamos a mostrar podrás darte cuenta que lo que le ocurrió al joven es muy común en las familias que tienes seres queridos enviando dinero de Estados Unidos, aunque algunos casos fueron un bálsamo ya que hay historias en las que los hermanos son un apoyo importante.

“Me paso con mi hermana dejé de mandar dinero y ahora no me habla nadie de la familia, pero estoy mejor” “que te ex mamá hizo que?!” “al hijo que más se consiente, es el que menos ve por uno” “Yo le confío mi dinero a mi hermana ella ni un peso agarra, si yo le digo agarra tanto para ti, no agarra, me acabo de enterar que está haciendo mi casa”, entre otros comentarios, aquí tienes el video.