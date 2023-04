¿Un nahual? Joven capta en video una criatura espeluznante en plena avenida [Video]

Imagina que vas de fiesta con tus amigos, ya entrada la madrugada se termina la diversión y cada quién se va a casa para descansar, pero en el camino a tu hogar te topas con algo extraño, la calle sola y ves a lo lejos una criatura en cuatro patas caminando hacia ti, ¿qué harías? Aquí te dejamos la historia.

Todo ocurrió, de acuerdo a la información del video que se compartió en TikTok, en la ciudad de Tapachula, Chiapas, un joven que regresaba a su casa por la madrugada, no se sabe la razón por la cual transitaba por ese lugar a altas horas de la madrugada, pero creemos que después de lo que vivió, no lo volverá a hacer.

El clip lo subió el usuario @diker_dma en su cuenta de TikTok y al momento ya cuenta con más de seis millones de reproducciones, el clip comienza con la cita “iba de camino a casa con mi novia cuando de repente:” y ahí ves la calle por la que va la pareja transitando, con destino a casa, cuando se detuvieron a ver esa criatura que les sacó un buen susto.

Al momento algunos de los usuarios que ya vieron el video aseguran que se pudo tratar de una Nahual, pero no se puede confirmar nada ya que son unos segundos los que se puede ver a esa criatura, ya que luego el joven que grabó el video giro su teléfono para que viéramos que las calles estaban solas.

Además en el mensaje que puedes escribir junto al video que posteas el joven escribió lo siguiente: “me lleve el susto de mi vida, no la verdad que era, porque no quise acercarme más, claramente estaba vivo, pero normal no lo era ni tantito”, así fue el texto del video que dura tanto sólo 24 segundos.

En un momento te vamos a compartir el clip, que si eres de los que no se asusta con facilidad, igual sientes que no es nada aterrador, pero por lo menos te va a dejar pensando ¿qué es? Porque se para de esa manera, se quedó quieto ¿qué hará? Y otras incógnitas que lastimosamente no se resuelven en el video ya que el joven no tardo nada en salir corriendo.

El clip ya fue compartido en 579 mil ocasiones, cuenta con casi 5 mil 600 comentarios de los cuales podemos sacar cualquier tipo de teoría, algunos lo toman con humor otros son más espirituales, lo que es seguro es que muchos ya lo tienen guardado en su cuenta al menos 50 mil usuarios y lo han compartido en más de 7 mil ocasiones.

Entre los comentarios que te vamos a dejar antes de que veas el video están los siguientes: “es un nahual jajajaja” “pero no le di importancia” “uno enamorado se mete a cada colonia” “ya uno no puede limpiar sus tenis a gusto jajajaja” “era yo paaa no te espantes a veces me despierto y me salgo de la casa así nomas”, entre otros comentarios, pero mejor te dejamos el video para seas tú quien lo juzgue.