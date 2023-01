¡Jugando con fuego! Intentan llamar a su ex; si les contesta gana [Video]

Digamos que estás en casa con tus amigas y ya no tienen nada que hace más que perder el tiempo, entonces a una se le ocurre un reto inusual, algo que es para valientes, sacar los teléfonos celulares para llamar a sus ex novios y ver a cuál de todas le regresaban la llamada, al final a la primera que le llamaran de vuelta ganaba el reto ¿quién ganó?

Recordemos que no todas las relaciones terminan de manera amistosa, por lo que una llamada de la tóxica no creo que sea lo más agradable que te pueda ocurrir en tu día, pero ya lo sabes si te vuelve a llamar tu ex pareja, contéstale igual la ayudas a ganar un reto.

También tenemos que poner en la mesa, igual que los celulares de las jóvenes, que ellas podrían hacer un esfuerzo ya que igual fue a ellas quien les tocó andar con una pareja tóxica y por tratar de jugar con sus amigas pudo revivir momentos difíciles de su relación pasada, pero recuerda que el que se ríe se lleva y van a hacer la broma, no que otra que aguantarse.

Por el video, tenemos a sietes mujeres que participan en el reto de los celulares, el cual fue subido a la cuenta de TikTok @princess.villa misma cuenta en la que podrás checar cuál de las siete jugadoras fue la que ganó.

Aunque no lo creas sí hubo una ganadora, que después de varios intentos logró que le regresaran la llamada, minutos después; el video que dura 31 segundos de pura adrenalina, un par de jugadoras mostraron al final su lista de llamadas rechazadas, la cual llegó hasta cinco intentos sin respuesta.

¿De qué trata el reto de TikTok de llamarle a tu ex?

Ta platicamos un poco de que va el video, igual te lo vamos a dejar al final de la nota para que los veas; todo inicia con los celulares de las sietes jóvenes en la mesa y el texto “le marcamos a nuestros EX para ver a quien le regresaban la llamada primero”, puedes apreciar que el video esta en modo rápido para no tardar mucho.

Entre risas la jóvenes siguen intentando comunicarse con sus ex, pero no había resultado alentador para ninguna, casi al final una se llevó el susto de su vida al no pensar que le fueran a regresar la llamada y al ver que su ex pareja le marcaba de regreso se puso tan nerviosa que sólo le alcanzo para colgarle.

Actualmente el clip llegó a más de 24 millones de reproducciones, le ha gustado a cerca de un millón y medio de usuarios, el video lo han compartido más de 42 mil veces y cuenta con más de 9 mil comentarios.

Entre las opiniones de los seguidores de la cuenta @princess.villa destacan “no me tiene bloqueada jajajaja” “yo sería a la que no le devuelven la llamada” “como cuando no han cerrado ciclos y guardan el número del ex aun” “hay que escandala ni escuchar bien el chisme” ¿tú qué harías? Acá te dejamos el video