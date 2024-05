Pequeño futbolista envía mensaje a Karla Panini: "Todo México te va a perdonar" [Video]

Pasan los años, las noticias cambian, la información sigue su curso, pero cuándo se trata del chisme o alguna persona que se pasó de la raya, eso sí no pasa, no lo dejan desaparecer, siempre hay un buen momento para sacarlo de nuevo y regresar al odio e indignación en redes sociales, eso le ocurrió a Karla Panini.

A inicios de la década del 2010 existió un programa llamado las Lavanderas, dos comediantes muy famosas en esos días, pero fue gracias a una enfermedad que todo se derrumbó, las amigas eran Karla Panini y Karla Luna, esta última falleció debido a un cáncer de útero, pero eso no fue lo complicado.

¿Por qué odian a Karla Panini?

El odio que inicia mediados del 2010 fue gracias a Karla Panini luego de terminar el programa de Las Lavanderas le confesó a Karla Luna que se había besado, eso mencionan, con su hasta entonces pareja Américo Garza, además de encontrarle mensajes comprometedores con su hasta entonces amiga.

Pero el odio aumentó cuando tras el fallecimiento de Karla Luna, Panini y su ahora pareja Américo Garza, decidieron aprovechar el momento y se casaron, decisión que termino con la poca buena fe que los usuarios en redes sociales le tenían a Karla Panini, para volverse enemiga número uno de los mexicanos, obvio no de todos, pero sí de la mayoría.

Eso ocurrió hace uno siete años aproximadamente, pero bien lo dicen, en el mundo de las redes sociales o el internet, los mensajes se escriben con tinta y lo que pensaban se había olvidado, ¡no fue así! Gracias a una YouTuber, todo el drama salió a relucir de nuevo y ahora en un mundo donde predominan las redes sociales y la información se hace viral en segundos.

Joven futbolista trolea a Karla Panini

Gracias a que se puso de moda otra vez, la actriz ahora es troleada por las redes sociales y nadie le perdona una, por ejemplo, en la cuenta de TikTok de @dannyfutbol360 el niño que crea contenido, le mandó un mensaje a Karla Panini, lo que primero se veía era algo tierno y con las ganas de buscar que la perdonaran, terminó en otra broma.

En el video que te vamos a presentar a continuación el joven creador de contenido le dice a Karla Panini que si tira el penal y lo anota le pedirá a todo México que la perdone, pero eso no ocurrió, ante de tirar el penal sus compañeros de equipo lo detuvieron como muestra de que no lo iban a dejar, todo fue una broma que se hizo viral en segundos.

Muchos de los usuarios se fueron con la “finta” y pensaron que iba a ser un video tierno, si bien nadie se queja de la broma, existen algunos comentarios en los que no están de acuerdo que nos lo niños hagan ese tipo de bromas, pero ya no queda en las manos de las redes sociales, si no de los papás, pero antes de que vayas a comentar si haberlo visto, mejor acá te los dejamos para veas la broma.