Le da el ‘sí acepto’ en pleno estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’

El estreno de ‘Spiderman: No Way Home’ fue uno de los más esperados, se convirtió en todo un fenómeno mundial, pues hubo desde largas filas para conseguir los boletos, peleas e incluso ¡una propuesta de matrimonio!.

La última se hizo viral en redes sociales y ¡sucedió en México!; aquí te contamos los detalles.

Se trata de un joven que decidió sorprender a su novia justo antes de iniciar la función del film de Marvel, el Hombre Araña.

Todo sucedió en una de las salas de Cinépolis en México y el tierno momento fue capturado por la usuaria de Twitter @reyreypelcastre, quien compartió la emotiva fotografía en su red social.

“Spoiler: hubo una propuesta de matrimonio en el cine antes de ‘Spider-Man: No Way Home'”, escribió la usuaria ReyRey en la descripción de la postal.

Usuarios y Cinépolis reaccionan a la propuesta

Hasta el momento, la publicación tiene más de 3 mil likes y varios comentarios.

Cabe resaltar que, incluso la cuenta oficial de Cinépolis retuiteó la foto y escribió lo siguiente:

“¡Que vivan los novios!”, se lee en el post de Cinépolis acompañado de una foto de Tom Holland y Zendaya besándose.

Hubo usuarios que opinaron que 'fue un momento muy tierno y una manera muy bonita de comenzar a ver la película', no obstante, también hubo cibernautas que expresaron que ‘fue un acto muy vergonzoso’.

No estoy llorando. No estoy llorando. No estoy llorando. 😍😍😍😍 https://t.co/rbNJJkXFv6 — Cinépolis (@Cinepolis) December 16, 2021

Cabe recordar que, el estreno de ‘SpiderMan: No Way Home’ fue el 15 de diciembre en México, gozando de 2 días previos al lanzamiento en Estados Unidos y el resto del mundo.