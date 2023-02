¡Qué horror! Encuentran dos serpientes escondidas en el techo de una casa [Video]

Increíble lo que puedes llegar a encontrar en el mundo de las redes sociales, cuando crees que ya lo has visto todo llega un video que te quita el aliento y no necesariamente por algún video chistoso, ahora toco al mundo de los animales, fue en una vivienda donde grupo de emergencia tuvieron que atender un llamado de auxilio.

Todo fue porque había un par de serpientes que se encontraban dentro del techo de la casa, al principio parecía que se trataba de un par de víboras pequeñas, pero conforme fueron tratando de sacarlas, se dieron cuenta que eran dos pitones de más de un metro las que estaba enciman de la casa, por lo que eso puso nervioso a más de uno en la casa.

De acuerdo a los reportes todo ocurrió en Malasia, fue una pequeña la que comenzó a escuchar los ruidos en el techo y fue a despertar a sus papás ya que además de los ruidos comenzaron a ver polvo en su cama, algo que no es común si la casa no necesita remodelaciones, lo que encendió las alarmas fue que al cerciorarse la señora de lo que ocurría en el techo se dio cuenta que algo se movía.

Al principio, comenta la señora en el video, creía que se trataba de un mono ya que en casa de los vecinos se tiene mucha vegetación, pero todo cambió cuando el hoyo se fue haciendo más grande y se asomó una de las serpientes.

¿Cómo lograron sacar a las serpientes que estaba dentro del techo de una casa?

El miedo llegó a casa de la familia tras confirmar que eran dos serpientes, si bien en esa zona están acostumbrados a los ruidos en la noche pensaron que se trataba de algo tranquilo, pero al ver a las serpientes fue cuando tuvieron que llamar a los servicios de emergencia, los cuales llegaron en apoyo a la familia.

El video inicia justo con la cola de la serpiente y parte del techo destruido, los rescatistas intentan sacarlas y fue cuando la jalaron que se vino el techo encima con todo y los dos inmensos reptiles que lejos de atacarlos, querían escapar del personal de los servicios de emergencia que no cesaron en sus intentos en sacarlos.

Después de varios intentos lograron atrapar a una de las serpientes y lograron sacarla de la casa, el problema fue que la otra, dicen los testigos escapó a la casa de los vecinos, pero de eso ya no te vamos a poder mostrar el video.

Actualmente el clip suma 75 millones de reproducciones, le ha gustado a más de 3 millones de usuarios, comentaron más de 83 mil ocasiones y se compartió en 367 mil ocasiones, entre los comentarios podemos encontrar: “veo eso y me da un infarto, me dan fobia las serpientes” “imagínense que estes durmiendo y te caiga eso encima me muero” “sino me equivoco eran dos, falta una y creo que es la más grande”.

