Monja predica la palabra de Jesús en TikTok; se vuelve viral

Con más de 11 millones de seguidores en TikTok, Josefina Cattaneo se ha viralizado con su canto, baile y rezos.

Esta monja de 25 años de edad, pertenece a la Congregación Mercedarias del Niño Jesús y vive en una escuela de La Carlota, en Córdoba, Argentina.

@joseecattaneo ♬ Originalton - rebecca_mir

Como la mayoría de las personas, en este confinamiento por el coronavirus decidió unirse a la plataforma digital, su único objetivo predicar la palabra de Jesús.

Me descargué la aplicación hace un tiempo pero no encontraba el momento de usarla. Iba a rezar y me acordaba que la tenía. Hasta que hace un mes dije: ‘Jesús, ¡dame una mano! Con el encierro por la pandemia ¡no sé cómo anunciarte! señaló en una entrevista.

Josefina Cattaneo comparte vídeos para mandar mensajes religiosos, “¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Confiémosle nuestra vida, sueños y proyectos que no va a dejar q se hundan. #jesuslove”, publica en uno de sus videos.

@joseecattaneo Prefiero la fiesta del Reino 🥳 ##jesústeama ##hagamoslio ##jesúsesalegría ♬ Hagamoslo pero bien catolico Dj LouisGrippa - louisgrippa

En otro en compañía de otras monjas de la congregación comenta “Celebrando la vida ¡Oh, na na na! #cristianosentiktok #jesúsloveyou”

Y es que, según la joven, "Jesús siempre está donde está la gente... ¡y ahora la gente está en TikTok!".

Sin lugar a dudas, esta plataforma se ha convertido en la favorita de miles de personas.