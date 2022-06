¡Dio a luz en el mar! Alemana se viraliza al mostrar su parto ‘libre’: VIDEO

Desde el instante en que una mujer se entera que será madre surgen sentimientos de emoción y mucha alegría pero también de incertidumbre, pues lo que todas se preguntan es si darán a luz de manera natural o cesárea, cosa que su médico les explicará. En esta ocasión te traemos el caso de una mujer alemana que se viralizó en redes sociales al mostrar su ‘parto libre’ en un VIDEO, cabe destacar que así llamó a ¡dar a luz en el mar!; te contamos lo que sucedió.

Como era de esperarse, recibió cientos de críticas tras optar por recibir a su bebé en la playa, sin atención médica ni nada por el estilo.

Este parto tuvo lugar el pasado 27 de febrero, no obstante, la historia de esta mujer y su pareja se hizo popular recientemente.

Te puede interesar: Joven expone a línea de autobuses; su perrito murió tras viajar de Poza Rica a la CDMX

Virales "Se confundieron de papá conmigo", joven agradece los cuidados de su padrastro y se hace viral

¿Quién es la mujer alemana que dio a luz en el mar?





Se trata de Josy Peukert, una alemana de 37 años. Ella y su pareja Benni Cornelius decidieron dar a luz a su tercer hijo en una playa de Nicaragua, solos y sin asistencia médica.

El momento del parto quedó inmortalizado gracias a un videoclip, mismo que fue compartido por Josy en sus redes sociales.

El pequeño Bodhi nació rodeado de arena y agua salada, en la playa Majagual.

Josy expresó que el principal motivo para elegir el ‘parto libre’ fue porque quería ‘estar libre de preocupaciones’, puesto que tuvo una mala experiencia con sus anteriores hijos.





¿Cómo reaccionaron los usuarios ante el parto de la mujer alemana en una playa de Nicaragua?





Cientos de cibernautas reaccionaron al video de Josy y la criticaron por haber decidido dar a luz en el mar.

Algunos expresaron que el bebé podría contraer alguna infección y que es un método peligroso, no obstante, la alemana afirmó que todo salió bien y que tras dar a luz, ella se quedó un momento en el agua y después, en compañía de su pareja, llevaron al bebé Bodhi a casa y los tres durmieron profundamente.

El pequeño pesó 3.5 kilogramos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raggapunzel Raggapunzel (@raggapunzel)





"Bodhi nació bajo el sol del mediodía cuando hacía unos 35 grados, no nos preocupaba en absoluto que tuviera frío y no me preocupaban las infecciones transmitidas por el agua. Está perfectamente sano. Hice toda la investigación que necesitaba para asegurarme de que era seguro. El agua es una barrera médicamente probada", expresó Josy en un post de su Instagram.

Hasta el momento, el clip del parto de Jody tiene más de 135 mil vistas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raggapunzel Raggapunzel (@raggapunzel)

Cabe mencionar que en el último video que la mujer subió a su cuenta de Instagram es posible observar a su bebé sano y durmiendo tranquilamente mientras sus padres posan contentos ante la cámara.