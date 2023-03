¡Héroe! Niño rescata a perrito durante inundación [Video]

Los desastres naturales se están haciendo cada vez más comunes en el mundo, terremotos, erupciones, sequías o en éste caso inundaciones, pero lo que no podemos dejar escapar es a las personas que lejos de correr ante la adversidad, es al contrario, sacan lo mejor de sí para ayudar a quienes más lo necesitan.

Esto ocurrió en la ciudad de Piura, Perú, un pequeño que pasaba por una calle que estaba inundada, pero no tan hondo como para no poder caminar por ahí, se dio cuenta que una perrito estaba atrapado en una semáforo, ya que para el animalito si estaba muy profunda el agua que cubrí las calles.

Por lo que tomó la decisión de ir por él y rescatarlo, como de película de Hollywood, el niño se ve que ya no trae sus zapatos y se traviesa la calle en busca de darle apoyo al perrito, el clip fue compartido en la cuenta de TikTok @rociosalambay

Claro que nos surge la pregunta, ¿por qué en lugar de grabar el video no fue ayudar al pequeño? Pero la respuesta la tendrá cada quién, esa dejamos que tú la contestes de acuerdo a tu experiencia, lo que sí queremos destacar es el gesto del pequeño, quien se arriesgó para ayudar al animalito que estaba en problemas.

Cómo logró un niño rescatar al perro que estaba atrapado en una inundación

El clip dura 33 segundos y desde el principio te das cuentas que las calles están llenas de agua, pero no tan honda como para no poder caminar, obviamente las personas que se tenían que trasladar se mojaron por lo menos los pies y parte de sus pantorrillas, pero eso no detuvo a nuestro pequeño héroe.

Sin dudarlo el pequeñín se quitó sus zapatos y fue directo a levantar al perrito que estaba atrapado en un semáforo ya que para el animalito si estaba muy honda el agua, así que al llegar el niño cargo al perrito y lo ves como atraviesa la calle con él hasta llevarlo a un lugar seguro.

Al momento el video ya alcanzó más de un millón de reproducciones, le ha gustado a más de 125 mil usuarios de TikTok, se compartió en más de 3 mil 600 ocasiones y cuenta con casi mil 300 comentarios.

Entre las opiniones de los usuarios de TikTok te puedes encontrar “por fin veo un verdadero ser humano” “muy pronto Piura será la segunda Venecia… mi Piura como te quiero” “en qué calle vive ese niño, debería ser premiado con invitarle su comida favorita o un juguete” “que lindo gesto el de ese niño” entre mucho más; aquí te dejamos el video.