Ópera y medicina, se unen para luchar contra el Covid-19

Hace cuatro años, Alex Aldren, un médico británico de 28 años decidió dedicarse a su verdadera pasión: la ópera.

Después de graduarse en la Universidad de Birmingham, comenzó a trabajar en el Royal London Hospital, donde se dio cuenta que su verdadero sueño era estar en los escenarios, deleitando a los espectadores con su voz.

Por lo que decidió estudiar en la Academia Real de Música de Londres, concluyendo sus estudios en el 2019, donde comenzó a cantar profesionalmente.

Pero ante la crisis que se vive en el mundo por la pandemia del Covid-19 acudió para apoyar a sus colegas.

Thanks to Birmingham Town and Symphony Halls for putting this lovely video together. Amazing venues and amazing arts... Publicado por Alex Aldren en Miércoles, 17 de junio de 2020

Como era de esperarse no solo se sumó a la lucha contra esta enfermedad, también deleita a sus pacientes y compañeros con su canto, para que traten de sobrellevar esta situación de la mejor manera.

“Me siento increíblemente afortunado de estar trabajando y poder contribuir a luchar contra esta crisis, y de poder cantar aun así. Se ha convertido en algo habitual en el trabajo y estoy cantando mucho. Todo el mundo lo está disfrutando y yo también, definitivamente", asegura.

El entusiasmo de este joven médico lo ha vuelto viral en las redes sociales con diversos videos, donde se observa deleitando a sus compañeros durante uno de sus descansos.

Junto con el “Coro de Barts”, uno de los más grandes de Londres, está recaudando fondos para apoyar al personal de dicho hospital y sus pacientes; uno de los principales objetivos es proporcionar tabletas a los pacientes que se encuentran en salas de aislamiento para que se puedan comunicar con sus familiares.