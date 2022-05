Joven expone a línea de autobuses; su perrito murió tras viajar de Poza Rica a la CDMX

Por medio de las redes sociales una joven se encargó de exponer a una conocida línea de autobuses por presunta negligencia. Desafortunadamente su perrito murió tras viajar de Poza Rica a la CDMX; te contamos lo que sucedió.

Cabe destacar que los hechos sucedieron el pasado 20 de mayo. La noticia ya se hizo viral y la dueña del perrito espera que se haga justicia para su mejor amigo perruno, con quien llevaba viviendo más de 6 años.





¿Por qué murió el perrito que viajó en autobús de Poza Rica a la CDMX?





De acuerdo con una transmisión en vivo que hizo la joven Carolinna Mh, ella y su mascota emprendieron un viaje de Poza Rica a la Ciudad de México, compró un boleto de la línea de autobuses Futura, pero jamás se imaginó que todo terminaría en tragedia.

Al subirse al camión, ella se percató de que el aire acondicionado no funcionaba y que no sería suficiente para llegar a la cajuela (zona en la que viajan los animalitos).

Pasaron varios minutos y el camión se calentó, por lo tanto, la joven y otro pasajero se levantaron y le pidieron al chofer que subiera la potencia del clima, a lo que él respondió que sí, que ya lo iba a subir.

“Fui a tocarle al chofer, porque no me escuchaba, me dijo que ya lo iba a subir”, narró Carolinna.

Fueron alrededor de tres horas de viaje, pero desafortunadamente su perrito de raza pug no resistió el calor y murió.

La dueña del animalito cuenta que al llegar a su destino (la CDMX), varias personas intentaron ayudarla a reanimar a su perrito ‘Momo’ pero desafortunadamente no pudieron hacer nada.

Incluso intentó reclamar al chofer o al encargado que se encontraba en la terminal, pero ambos le dijeron que ‘no podían hacerse cargo’.

El perrito de Carolinna viajaba en la cajuela del autobús y falleció asfixiado debido al calor | Foto: Pixabay

La jovencita expresó que el chofer simplemente le dijo lo siguiente: “nosotros no tenemos la culpa si realmente no componen los camiones”.

No era la primera vez que ella viajaba en autobús con su perrito, es por ello que externó que se sentía muy culpable.

“Yo me siento culpable porque viaje con mi perro y no es la primera vez, han sido varias veces, y a lo mejor si el camión nos dice saben que, no se puede, no podemos viajar con el perro porque no les llega aire… no sé”, externó en el video en vivo que transmitió por medio de su cuenta de Facebook.

En el clip Carolinna le pide a sus amigos que compartan para que se haga viral y para hacer conciencia en las personas y en las empresa Futura, para que a nadie más le pase lo mismo que a ella.

Organización Mundo Patitas ofreció asesoramiento a la dueña del perrito que falleció en autobús





Tras hacerse viral la publicación de Carolinna, la organización Mundo Patitas comenzó a buscarla para ofrecerle su ayuda con asesoramiento jurídico.

Es así como la joven podría iniciar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por la trágica muerte de su perrito.