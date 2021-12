PETA muestra colección de ropa hecha con ‘piel de humanos’

La organización de Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA, por sus siglas en inglés), causó polémica luego de mostrar una colección de ropa muy 'peculiar', ya que está elaborada con ‘piel de humanos’.

El propósito de esta campaña es crear conciencia sobre el consumo de piel animal y la crueldad que hay detrás de ello.

Leer más: Mira cuáles son los enemigos del manatí

Doble Vía Razones para no usar pirotecnia esta Navidad y Año Nuevo

¿Realmente es ropa hecha con piel de humanos?

PETA aclaró que se trata de una parodia de la campaña de la compañía de ropa Urban Outfitters, pero esta ocasión la llamaron Urban Outraged.

La finalidad de esta parodia fue concientizar a aquellos consumidores que siguen comprando ropa hecha con piel de animales y otras prácticas que tiene la marca antes mencionada.

“Sí @UrbanOutfitters usara a los humanos de la misma manera que usa a otros animales, así es como se vería. Nuestra nueva tienda en línea muestra exactamente por qué exigimos a la empresa que elimine TODOS los materiales de origen animal”, expresó PETA mediante sus redes sociales.

Los productos de PETA

PETA simuló una página web en la que comercializan varios productos elaborados con piel humana, desde bolsas, zapatos, faldas, chamarras, vestidos, pantalones, botas, y muchos productos más.

Al darle clic a cualquiera de estas prendas o accesorios, la página te dice que no existen, sin embargo, te muestran un mensaje en el que invitan a no adquirir cosas hechas con piel de animalitos.

Genuine “human” leather that doesn’t break the bank? Yes, please!



Urban Outraged’s leather goods may have cost someone an arm and a leg, but at least it wasn’t you.



More about the products: https://t.co/O11bANNX72 pic.twitter.com/Eu8tQl5PMm — PETA (@peta) November 29, 2021

“Cada año, miles de millones de animales sufren y mueren por la producción de lana, cachemira, cuero, plumón, mohair, seda y vellón de alpaca. Las ovejas a menudo son golpeadas, pisoteadas y pateadas en la industria de la lana. Las cabras explotadas por cachemira gritan de dolor y terror cuando los trabajadores les arrancan el pelo con peines de metal afilados. Más tarde, les cortan las gargantas en los mataderos y los dejan morir en agonía. Y las vacas son golpeadas y electrocutadas rutinariamente para obtener cuero en algunos de los proveedores más importantes”, se lee en la página web de PETA.

Y tú, ¿comprarías productos hechos con piel de humanos? La víctima sería distinta, pero la crueldad sería la misma.

Razones para no usar pieles

Millones de animales son matados anualmente



Las especies corren riesgo de extinguirse

La peletería es sinónimo de sufrimiento

Es un lujo innecesario

Existen muchas alternativas para estas prendas