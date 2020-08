¿Quién es Lady Tacos de Canasta? Usuarios dan muestra de su gran corazón

Después de ser despojada de sus enseres de trabajo por policías de la Ciudad de México, usuarios en las redes sociales se han dividido en opiniones a favor y en contra de Francisco Marvel originario de Oaxaca, mejor conocido como “Lady Tacos de Canasta”, una mujer trans que se dedica a la venta de tacos de canasta en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En 2016 se dio a conocer durante la Marcha del Orgullo Gay, donde apareció con su traje colorido, típico de su lugar de origen y su canasta de tacos; a partir de ese momento comenzó la historia pública de esta mujer emprendedor que de lunes a sábado sale a vender sus tacos y la cual se ha hecho viral en las redes sociales por su singular grito ¡TAAACOS, TAACOS DE CANASTA, TAAACOS!

La comerciante comentó en un programa de televisión el día de hoy, que anoche se reunió con personas de Gobierno quienes le ofrecieron una disculpa y le pagaron su mercancía

Trate de sensibilizar a las autoridades porque, pues, estamos pasando una situación difícil, una pandemia, la gente está desempleada, no hay trabajo en muchos lados y la gente está buscando sus propios medios para subsistir y mira con lo que nos encontramos

Denuncia agresión

Este jueves nuevamente se volvió hacer viral Lady Tacos, por un video publicado en sus redes sociales donde denunció el abuso de policías que intentaban decomisar su mercancía, pero solo consiguieron que la comerciante tirara su mercancía antes que pudieran llevarsela. “Ahí está mi mercancía, llévatela, perro, preséntala así en el juzgado”, gritó.

“No estoy robando (…), estoy tratando de vivir, estoy cansada, estoy causando lástima por su gobierno (…), no nos dejan trabajar, prefieren que robemos”, afirma.

En otro video, se observa cómo los transeúntes del lugar comienzan a defenderla de la policía que buscaban arrebatarle la bicicleta para retenerla, lo que ocasionó muchas opiniones a favor y en contra de la acción policial, pues aseguran que es una comerciante informal.

“Nos quejamos de los gobiernos y exigimos que se hagan bien las cosas pero nosotros no queremos respetar las leyes” comenta Mao Lenin

Pero el usuario Roy Sosa en especial, salió en su defensa contando su historia y como Lady Tacos de Canasta lo apoyo y ha apoyado a las personas en estos momentos de cuarentena con sus famosos tacos.

“Conocí a Lady Tacos de canasta en Abril del 2017. Por cosas de la vida y malas decisiones terminé viviendo un mes en la calle, en la Ciudad de México. Yo dormía afuera del metro Insurgentes, en la glorieta. Conseguí trabajo en un bar de Zona Rosa, y antes de que me pagaran mi primer sueldo la estaba pasando muy mal. Un día iba caminando por la calle de Florencia y la vi, ella estaba afuera de un bar, el cabello trenzado, el vestido rojo y la canasta de tacos. Me acerqué y le pedí una foto, amablemente me dijo que si. Platicamos unos minutos y desde el primer momento me escuchó “norteño”. Le conté mi historia y me invitó la cena”, señala

Continúa con su relato “Hace dos meses, estuve viviendo en un albergue temporal para desempleados por la pandemia, y nos avisaron que tendríamos una visita especial. Marven, o “Lady Tacos” llegó a la casa con su canasta llena, el botecito de salsa verde y el corazón generoso”.

La publicación ya ha sido compartida miles de veces y ha recibido muchos comentarios positivos

“Toda persona que sale a la calle a ganarse la vida, con su venta de tacos, frutas, aguas frescas, etc. Es delincuente por no contar con un permiso. Para ellos si hay leyes. Pero no hay leyes, para los ladrones de cuellos blanco, que han endeudado al país y se han llevado el dinero de las arcas del erario...”, afirma Mag Perez.

Lady Tacos de Canasta ha sido ganadora de muchos premios, por ser una persona emprendedora, ha sido invitada a diversos programas y participó en la serie de Netflix “Las crónicas del taco”, dónde el primer programa se llama “Canasta”.

