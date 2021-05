¿Quién es #LadyMiguelHidalgo y por qué se volvió viral su arresto?

Esta semana las redes sociales dieron nacimiento a una nueva "Lady", como se conoce a ciertos personajes que se dan a conocer en Internet no precisamente por su carisma. #LadyMiguelHidalgo apodaron en redes a una mujer que el lunes 24 de mayo fue arrestada por intentar agredir a varias personas con un cuchillo.

En internet comenzaron a circular videos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) forcejeando con la mujer, pues varias personas denunciaron que los había amenazado con un cuchillo.

Seguro borraron el video porque muestra acciones peligrosas pic.twitter.com/SL1V8Tg0DU — Luidsg Gonzárroch (@Luidsg) May 27, 2021 pic.twitter.com/hyMXTOaIcv — Luidsg Gonzárroch (@Luidsg) May 27, 2021

En algunas grabaciones recuperadas por un usuario en Twitter se puede apreciar el momento en que, ya estando presente un oficial, la mujer, identificada también en redes como Valentina, abanica varias veces con el cuchillo en mano.

Sin embargo, en los videos compartidos por este usuario, Valentina alega estar en su casa y que unas personas llevan viviendo en ella por más de un año sin pagar renta ni servicios, aunque otra mujer que aparece en la grabación –la supuesta invasora– asegura haber entregado 100 mil pesos.

La hija de #LadyMiguelHidalgo compartió videos como prueba. . . Es de llamar la atención los 100mil pesos. . . Además, en la puerta se ve que cambiaron cerraduras pic.twitter.com/8vSXaakovb — Luidsg Gonzárroch (@Luidsg) May 27, 2021 Me compartieron el video completo del caso #LadyMiguelHidalgo pic.twitter.com/xi7U7RdY3V — Luidsg Gonzárroch (@Luidsg) May 27, 2021

Lo que comenzó como una nueva escena de comportamiento indebido difundida en redes sociales, puede resultar una ser una historia sacada de contexto aprovechando el frenesí característico de la red.

Valentina incluso compartió videos que grabó durante lo que parece ser su presentación en las oficinas del Ministerio Público. Ahí se puede escuchar cómo le recrimina a los policías por haberla arrestado y menciona que las patrullas de las zona están compradas por los supuestos invasores de su casa.

Después la esposan mientras activa accidentalmente un amigable filtro sustentable pic.twitter.com/Me8GOXettt — Luidsg Gonzárroch (@Luidsg) May 27, 2021 Actualización: la otra voz no es del supuesto amigo del Peje. . . Creí que era así porque gritaba a los policías pic.twitter.com/Hl2Aywc0ZL — Luidsg Gonzárroch (@Luidsg) May 27, 2021

Según el usuario que recuperó los videos de lo sucedido, la cuenta en Tik Tok que compartió las primeras grabaciones se creó hasta el día miércoles, cuando específicamente pidió volver virales las imágenes de la apodada #LadyMiguelHidalgo.

El usuario @Luidsg incluyó información sobre la casa, que al parecer sostiene la declaración de que hace un año se encontraba en renta. Después comparte incluso videos donde ambas involucradas se graban mutuamente dentro de la casa.

Cuando comencé este hilo, #LadyMiguelHidalgo hizo un live dando su versión. Tristemente lo borró. . . Pero gracias a @b_josecif tenemos un fragmento pic.twitter.com/TLTYqeEVkU — Luidsg Gonzárroch (@Luidsg) May 27, 2021

Valentina acusó también que las personas que viven en la casa le habían robado las cámaras de seguridad, pero en algunas imágenes se ve a ella desconectando una. El asunto se complica más, pues al parecer ambas partes tienen acceso a las grabaciones de esas cámaras, incluso Valentina compartió algunas partes de ellas en sus redes.

Seguro lo que dijo es algo importante y nunca sabremos qué fue pic.twitter.com/cUi0t1aNCn — Luidsg Gonzárroch (@Luidsg) May 27, 2021

Los dimes y diretes en redes sociales y en los videos compartidos llegan al grado de mencionar a la mafia rumana e incluso a funcionarios desde Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, hasta el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Gracias a @YennyTabasco y @RoblesPetersson nos encontramos con el gran plot twist de la historia: la mafia rumana sí existe y el inquilino ha cometido fraude usando el nombre de AMLO https://t.co/MGUuAblKNK — Luidsg Gonzárroch (@Luidsg) May 27, 2021

Sin duda, el tema seguirá dando de qué hablar durante algún tiempo; pero lo que queda claro es cómo se puede manipular la narrativa en redes sociales, pues dependiendo el punto de vista, #LadyMiguelHidalgo puede pasar con el deslizar de un dedo de víctima a victimaria.