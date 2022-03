Escándalos de Yeri Mua: Del piojo que la delató en un en vivo, hasta su candidatura a reina del Carnaval de Veracruz 2022

Cada vez falta menos para que se realice la ‘fiesta más alegre del mundo’, misma que es esperada con ansias por los jarochos y por turistas que viajarán hasta tierras veracruzanas para bailar al ritmo de las comparsas. La reciente postulación de las jóvenes que desean portar la corona ha captado la atención de los medios. En esta ocasión te contamos los escándalos de Yeri Mua: desde el piojo que la delató en un en vivo, hasta su candidatura para ser la reina del Carnaval de Veracruz 2022.

Así es, la influencer es una de las favoritas para ocupar el trono del carnaval, no obstante, también se ha visto envuelta en varios escándalos y ha sido víctima de mucho ‘hate’ pero ella continúa positiva y alegre, pues quiere representar a su tierra querida.

El piojo de Yeri Mua que causó polémica en redes sociales





Yeri Cruz Varela es una chica originaria de Veracruz que se encarga de subir varios tutoriales de belleza y moda en sus redes sociales. En su Instagram tiene más de 2 millones de seguidores, mientras que en Facebook rebasa los 5 millones.

El escándalo más sonado de la jovencita fue el provocado por un piojo que caminó sobre su cabeza justo cuando se encontraba trasmitiendo en vivo. Mientras ella explicaba cómo delinearse los ojos, el pequeño animalito se paseaba por su oscura cabellera. Más de un curioso se percató de la situación y el video se hizo viral.

La también youtuber reaccionó con gracia y escribió en la descripción de su video “Como cuando los piojos interrumpen mi tutorial de maquillaje”, motivo por el cual varios cibernautas la criticaron severamente.

Fue así como miles de usuarios se burlaron de la veracruzana, llamándola ‘la influencer del piojo’ e incluso le hicieron memes.

No obstante, también hubo fanáticos de Yeri que la defendieron y expresaron que a cualquier persona le puede pasar, algunos de estos le recomendaron aplicarse algún líquido para eliminar a los molestos animales.

Ella afirmó que no tiene piojos y que seguramente se habría tratado de algún mosquito.

“Piojos en la cola quizá tenga, pero en la cabeza no creo, la verdad, no lo veo viable, pero es más si tengo piojos y me encuentro un pijo les voy a hacer un en vivo despiojándome ¿Cómo ven? Quitándome todos los piojos”. bromeó la joven.

¿Qué otros escándalos de Yeri Mua se han hecho virales?





Otro de los escándalos de la joven influencer fue cuando subió un video a su cuenta de Instagram en el que mostraba su outfit, no obstante, cometió un pequeño error al decir que la blusa que llevaba era de una pintura de la Oreja de Van Gogh, cuando se trataba de una obra del pintor Vincent Van Gogh.

“Esta blusa de La Oreja de Van Gogh”, expresó en su video.

Tras su pequeño tropiezo, fue muy criticada por cibernautas y por otros creadores de contenido, entre ellos Chumel Torres, quien dijo que los influencers deberían informarse más sobre cultura general.

Tras las duras críticas, la influencer afirmó que se sentía triste, sin embargo, el video llegó hasta los ojos del grupo musical La Oreja de Van Gogh, quienes afirmaron que la ‘querían en su equipo’, lo cual hizo sentir un poco mejor a Yeri.





Yeri Mua quiere ser reina del Carnaval de Veracruz 2022





El pasado lunes 14 de marzo Yeri Cruz Varela se registró oficialmente para ser candidata a reina del Carnaval de Veracruz 2022 y contó con el apoyo de cientos de veracruzanos que acudieron a su batucada, incluso fue trending topic en redes sociales.

Ella portará el distintivo azul. Varios elementos de su equipo tuvieron que hacer una valla humana para protegerla, pues había fanáticos que deseaban acercarse a ella a toda costa.

La Bratz Jarocha afirmó que ha recibido mucho ‘hate’, incluso recientemente acudió a un conocido bar de Veracruz donde ella y otra candidata fueron presentadas, sin embargo, fue abucheada por casi todo el público.

Un animador del evento tuvo que pedir que pararan, exigiendo respeto hacia su persona, pues más allá de ser mujer, es un ser humano.

A pesar de las diversas burlas y muestras de odio, Yeri afirmó que seguirá adelante con su candidatura y que se queda con el apoyo de las personas que la quieren.





