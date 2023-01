Niños quisieron darle de comer a un cocodrilo; no fue la mejor idea [Video]

Unos niños que visitaron una laguna donde pueden ver los cocodrilos que viven en la zona intentaron darle de comer a uno, pero todo salió mal, desde que sacaron la comida hasta el momento en que se la aventaron, se dieron cuenta que no fue la mejor idea y sólo desperdiciaron el alimento.

Imaginamos que no eres de esas personas a las que les gustaría darle de comer a un cocodrilo, primero, por lo peligroso que podría llegar a ser ya que son animales salvajes y podrían llegar a atacarte si se ven amenazados o simplemente por hambre, pero eso no detuvo a unos niños que intentaron darle un pollo crudo.

El video donde se ve a los niños tratando de alimentar a un cocodrilo fue subido a la cuenta de TikTok @davidirungaray en él podemos apreciar como los pequeños intentaron darle de comer al reptil, pero por los nervios le aventaron la comida y lo único que lograron fue golpearlo en la cabeza.

Cabe señalar que el lugar dónde estaban los pequeños no estaba tan limpio, junto al cocodrilo que era de buen tamaño, había infinidad de botellas de plástico, vasos de unicel, papeles y demás basura, que podemos presumir es de otros visitantes que van a ver a los cocodrilos, los cuales no se interesan nada en cuidar el lugar.

¿Por qué se hizo viral el video de los niños tratando de darle de comer a un cocodrilo?

El video inicia con dos pequeños en un mirador, el cual dice es la Laguna del Carpintero de Tampico, uno grabando el momento y la otra con una bolsa en las manos de la que está por sacar la comida que le darían al cocodrilo, todo acompañado por el texto “yo queriendo darle de comer al cocodrilo, le doy un guamazo XD”.

Acto seguido la niña saca el pollo de la bolsa y motivada por el señor que estaba grabando el video le lanzo el pollo crudo al cocodrilo, pero sólo logró atinarle en la cabeza y se puede ver al cocodrilo abriendo la boca, pero sin quedarle con la comida.

El video casi llega a las 3 millones de reproducciones, le ha gustado a casi 290 mil usuarios de los cuales se ha compartido en más de tres mil ocasiones y cuenta con más de mil 500 comentarios, entre los que podemos destacar:

“El cocodrilo: no me importa y piensen lo que quieran pero nadie me va a humillar en frente de todo el mundo” “el cocodrilo: mejor no me des nada” “la contaminación que hay” “me dio risa pero vi todo el plástico que había alrededor y sentí tristeza” entre otros comentarios.