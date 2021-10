Restaurante de Córdoba ofrece disculpas por incidente con joven invidente y su perro guía

Hace unos días se hizo viral en redes un video en el que se expuso al restaurante 'El Borrego de Córdoba' por negarle la entrada a un pianista invidente debido a que iba acompañado de su perro guía.

Los hechos sucedieron el pasado 2 de octubre, cuando el joven Fernando Apan llegó al establecimiento como cliente. Iba acompañado de 'Sadie' su perrita de raza labrador, misma que lo ayuda a trasladarse a cualquier sitio, no obstante, no los dejaron ingresar afirmando que no tenían espacio para el animalito.

El joven pianista expuso mediante un video publicado en redes sociales, la situación por la que pasó, afirmando que su propósito es generar conciencia sobre la importancia que tienen los perros guía para las personas invidentes, pues además de ser seres vivos, son 'los ojos del ciego en todo momento'.

También mencionó que no busca un trato exclusivo o especial, pero que al ser una persona con una discapacidad, pide que se respeten sus derechos, pues en muchos lugares ya lo están haciendo.

Para concluir, el joven pidió empatía, y concluyó diciendo que espera que la situación se resuelva de la mejor manera posible.

De inmediato surgieron varias críticas y comentarios negativos hacia el establecimiento ubicado en Córdoba, Veracruz, por la manera en la que trataron al joven invidente.

Una semana después de lo ocurrido, el inmueble decidió disculparse mediante un comunicado que publicó en sus redes sociales, y a su vez, se comprometieron a que no volverá a suceder un hecho similar.

Cabe mencionar que, también señalaron que lo sucedido fue 'una falta de cultura y no de discriminación'.