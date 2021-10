¿Sabes que son las ‘red flags’?; Así las puedes identificar en una relación

Recientemente se volvió muy popular el término ‘red flags’ en los jóvenes que navegan por las redes sociales, pero ¿sabes qué significa?

En español quiere decir bandera roja, y hace referencia a aquellas que se utilizaban en el mar para señalar precaución. Solían utilizarse para enviar alertas sobre el clima.

Las mujeres y hombres han comenzado a utilizar este mismo símbolo para advertir sobre situaciones que las ponen en riesgo o que no les agradan al conocer a alguien o ya al estar en una relación. Muchas de estas líneas rojas son aceptadas, pero hay otras que no y por las cuales es mejor decir adiós, eso dependerá de cada persona.





'Red flags' en una relación

Es común que cuando comienzas a salir con una persona platiques sobre sus gustos en común, cualidades, metas, entre otras cosas que son importantes para decidir si estás interesado o interesada en él o ella.

En las relaciones, las 'red flags' serían aquellas situaciones, cualidades o acciones que no debes ignorar y que no son negociables contigo, pues representan ese riesgo por el cual tú no te arriesgarías a entrar al mar.

Estas banderas rojas dependen de cada persona, debes tomar en cuenta lo que tú quieres, pero también puedes basarte en las 'red flags' de otras personas, pues podrían ser de ayuda para visibilizar actitudes violentas.





Usuarios y sus ‘red flags’ más comunes





En las redes sociales circulan algunas de las red flags más comunes que deberían tomarse en cuenta al salir con alguien.

A continuación, algunas de ellas:

-Criticar tu físico (cómo te vistes, como hablas o actúas, etc)

-Tratar mal a su mamá, amigas o amigos, y personas cercanas

-No tomar en cuenta tu opinión sobre diversos temas

-Criticar a sus ex parejas

-Que te cele, limite o prohíba hacer cosas

-Que te haga sentir inseguro o insegura

-Que te diga que exageras cuando le hablas sobre tus sentimientos

Entre otras más.

Cada una de estas situaciones dependerá de lo que busques en una pareja.

Cabe recordar que, las relaciones se construyen entre dos personas, y siempre van de la mano de acuerdos y mucha comunicación, es importante saber distinguir lo que nos gusta de lo que no para no tener que soportar malos tratos y actitudes irrespetuosas o dañinas.