Se accidenta y luego le rompieron el corazón; Yeri Mua, se va de las redes sociales [Video]

La influencer veracruzana Yeri Mua mediante una transmisión en vivo habló del enojo y decepción que sufrió de nuevo en el amor, eso la hizo tomar la decisión de bajar sus cuentas de Instagram y Twitter, mientras que la transmisión la puedes checar en su canal de YouTube y su Facebook, cabe señalar previo a este video sufrió un aparatoso accidente en la carretera.

Comenzamos con el accidente de tránsito que sufrió la veracruzana en su automóvil, supuestamente iba en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, alguno comentan que iba camino a reunirse con Kunno, pero no llegó a la cita debido a que se subió a una barda y de paso se estrelló contra una columna.

Fue en su cuenta la Instagram, la cual ya no está activa, donde posteó un historia en la que dijo “estamos bien chicos no pasó a mayores, que miedo, estoy harta de las predicciones, estoy muerta de miedo pero estamos bien salimos de esto no se preocupen”, la historia comenzó con la foto del vehículo subido a una barda.

¿Qué dijo Yeri Mua tras su accidente automovilístico en la CDMX?

Doble Vía

Tras terminar todo el papeleo y llegar a casa, al día siguiente la Influencer realizó una transmisión en su cuenta de Facebook en la que dio todos los detalles del accidente, en ese momento todo parecía estar en calma y realizó el video de manera normal, aunque durante la transmisión recibió muchas críticas de las cuales se defendió alegando “¿por qué le haría daño a mí camioneta? Fue pérdida total”.

También hablo de una supuestas predicciones en la que según podría perder la vida, razón por la cual asegura tiene mucho miedo “no quiero morirme todavía, pero ya de tanto que dicen que va a pasar, yo pensé ayer que iba a pasar”, aquí te dejamos el momento en el que habla del accidente.





¿Por qué Yeri Mua cerró su cuenta de Instagram y Twitter?

Después de un fin de semana bastante ajetreado la veracruzana subió un video en vivo en su cuenta de Facebook y también en YouTube, en el cual platica porqué bajo su cuenta de Instagram y Twitter, entre lágrimas la Influencer hablaba de una nueva decepción que la orillaba a tomar la decisión de bajar de algunas redes sociales.

Cabe señalar que fue en Instagram donde comenzó la historia de Yeri Mua, aunque algunos de los usuarios ponen en tela de juicio sus acciones, otros la defiende y apoyan, al parecer todo habría sido consecuencia de una infidelidad de Aaron Maercury, persona con la que estaba saliendo tras su ruptura con Brian Villegas.

Si quieres entrar a su cuenta de Instagram o Twitter ya no las podrás encontrar porque al momento las dio de baja, ahora sólo se encuentra en Facebook e Instagram, en su muro también te podrás dar cuenta que ahora sólo promociona su cuenta de YouTube, cabe señalar que así como recibe muestras de apoyo, algunos usuarios de redes sociales también la están criticando y pidiendo que sea “funada”, aquí te dejamos la otra transmisión.