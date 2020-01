¿Ya tienes la tuya? “Friditas” nos han robado el corazón

Usuarios de redes sociales han hecho viral las fotografías de una señora de la tercera edad que buscó una manera digna de ganarse la vida y lo logró a través de la creación de “Friditas”.

Hechas con productos 100% mexicanos, con ropa y accesorios artesanales, recreando la ropa de la icónica Frida Kahlo, la pintora mexicana y esposa de Diego Rivera, convirtiéndose en una de las mujeres más odiada de aquella época.

Actualmente es querida y admirada no sólo en México si no en diversas partes del mundo, pues es considerada un símbolo de fuerza y empoderamiento femenino; por ello, ésta mujer no desaprovechó la oportunidad de ofrecer algo tradicional y de calidad; como en sus cartulinas señalan “No es una Barbie”, #SoyMéxico, #Soy Fuerte y #SoyMiniFrida.

Apoyemos a nuestros adultos mayores, está hermosa señora vende "Friditas" 100 % artesanales, se ubica en Paseo de la Reforma, CDMX entre la glorieta de la Diana y el Ángel de Independencia de 12:00 a 16:00 hrs. 💕 pic.twitter.com/EqAt24uLgh — María Fernanda (@Feeerizzz) January 12, 2020

@LaPollyMolly usuaria de twitter compartió algunas fotografías de la abuelita con su carro en donde transporta las muñecas hechas con la característica diadema de flores, adornadas con su chal y su falda típica, envuelta con una caja transparente.

Se encuentra ubicada en el Paseo de la Reforma, entre la Glorieta de la Diana y el Ángel de la Independencia de las 12:00 a las 16:00 horas.

