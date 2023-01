¿Un ex novio tóxico une a Gloria Trevi y Yeri Mua? Inician amistad; te contamos [Video]

La Influencer veracruzana Yeri Mua aprovechó la oportunidad para platicar con la cantante mexicana Gloria Trevi y de paso platicarle la amarga experiencia que tuvo con su ex novio Brian Villegas la cual la dejó muy lastimada, pero poco a poco se va recuperando y más cuando recibe el apoyo de una de las mujeres que ha sabido superar obstáculos en su vida.

La exponente de canciones como Me siento sola, Él se equivocó, No querías verme, Todos me miran o su ya clásico Cinco minutos o con los ojos cerrados, fue el tema por él que la Influencer veracruzana Yeri Mua no dejó de subir mensajes a su cuenta de Facebook y es que la cantante le hizo una invitación personal para que asistiera a su concierto en Monterrey.

En su cuenta de Facebook Yeri Mua subió algunos mensajes como “Gloria Trevi de invitó a su concierto voy camino a MTY” “Que nerviossss la conocerá en persona” parte de los mensaje que fueron acompañados después por una transmisión en vivo en la que junto a otra influencer Abigelic mostraron el cambio de look para ir al concierto de la Trevi.

Después del concierto el video del encuentro entre Gloria Trevi y Yeri Mua se compartió en la cuenta de tiktok de la cantante @gloriatrevioficial en la que se ve a la veracruzana emocionada y conmovida le platicó su historia con Brian Villegas, al que mencionaron como el ex novio tóxico a los que la Trevi le mostró su apoyo.

La Trevi y Yeri Mua se hicieron amigas durante su presentación en Monterrey

Al conocer a una de sus ídolos la veracruzana no pudo contener la emoción y se puso a platicar con La Trevi, después de unos minutos ya más cómodas comenzaron a bromear con los ex novios tóxicos, entre lo que dijeron, la Trevi le preguntó a Yeri Mua si su ex novio era tóxico y ésta fue la respuesta de la veracruzana.

¿Tu novio es tóxico? Y la influencer sin dudar respondió que sí, acto seguido la Trevi en forma de broma le pregunto a Yerí Mua si su ex novio la hizo elegir entre ir al concierto o quedarse con él y al responderle que sí, la cantante finalizó con un “ay te voy a extrañar”, aunque la veracruzana también se dio el tiempo para confirmar que ya había terminado la relación.

El video ya alcanzó las dos millones de reproducciones, le ha gustado a cerca de 260 mil usuarios, lo han comentado casi mil 600 pesos y se ha compartido casi 400 veces, y como ya es una costumbre en las redes sociales, especial TikTok, los comentarios no se hicieron esperar, referentes a la experiencia entre la cantante y la influencer.

Algunos de los usuarios dijeron “mientras más se platica más rápido se supera”, “Wow estás bellísima Gloria” “Las Reinas” “A mí me dejaron porque me iba al concierto de Bad Bunny y al final ni fui al concierto, me quede sin novio y sin concierto” “Yeri cumpliendo el sueño de muchas, amoooooo a Gloria desde que tanía como 8 y nunca he podido ir a un concierto” entre otros comentarios; aquí te dejamos el video del encuentro.