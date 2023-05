Vocalista de Grupo Firme se disculpa con fans por conciertos cancelados, te contamos [Video]

Como es costumbre cuando un artista cancela fechas programas de alguna de sus giras, los rumores comienzan a crecer, en ésta ocasión le toco al Grupo Firme y las tres presentaciones que cancelaron en México, fue debido a eso que el vocalista Eduin Caz tuvo que salir a desmentir los rumores de que la agrupación ya no vende igual que antes.

Fue en la segunda quincena del mes de mayo que se dio a conocer la noticia de que Grupo Firme ya no se iba a presentar en Veracruz, a esto se sumó la cancelación en Michoacán y Cancún, lo que levantó la polémica ya que no se dieron a conocer los detalles del por qué fueron suspendidas las fechas programadas en estas ciudades.

Gracias a la cancelación en redes sociales comenzaron los rumores y se hizo fuerte la razón de que el grupo ya no era tan famoso como antes, que la gira tuvos varias suspensiones debido a que no se vendieron muchas entradas, entre otras razones que debido a la falta de una explicación oficial, da pie a que los rumores vuelen.

Además, en otros sitios se mencionó además del supuesto descenso en la popularidad del grupo, se tocaron temas personales del artista, como sus problemas con el consumo de alcohol o la separación de su pareja, además de su formar de manejar su carrera en el escenario, un sinfín de versiones rondaban por los medios.

Eduin Caz de Grupo Firme aclara rumores sobre sus concierto cancelados

Fue por medio de una estación de radio que el vocalista Eduin Caz dio su versión a los fans, junto a una disculpa general por la cancelación de las tres presentaciones de su gira “Hay que conectarla” la cual, asegura, es de las más exitosas de la actualidad, por lo que desmiente que la decisión se haya tomado por no vender boletos.

Entre las razones que dio a conocer fue que no le gusta dar sus presentaciones “a medias” asumiendo que en los lugares donde se cancelaron los conciertos, no se contaba con la producción adecuada para poder presentarse y “yo no quiero ir a la mitad” sentenció el vocalista de la agrupación de regional mexicano.

Además, otras de las razones que podemos mencionar es la principal, el cantante aseguró que esas fechas se convertirá en papá y por eso motivo canceló ya que quiere ser parte del nacimiento de su hijo, estas presente y cerró con un “los amo y estamos al tiro”, así que ya lo sabes, Grupo Firme no se va a presentar en Veracruz en junio, aunque no quiere decir que no vayan a venir a futuro.

Cabe señalar que en un video que subió a su cuenta de Facebook el vocalista ya había tocado el tema de la poca venta de boletos, que fue días antes de cancelar las fechas en Michoacán, Veracruz y Cancún, mediante un clip aseguró que su gira es de las más importantes y se han vendido boletos en plazas importantes, por lo que descarta que fama de Grupo Firme se haya terminado.