Revive la nostalgia: Paso a paso para activar el modo “MSN Messenger” en WhatsApp

Sobra decir que en la actualidad todos tenemos un dispositivo móvil en nuestras manos, con diferentes aplicaciones que nos ayudan con nuestras actividades cotidianas, y una de ellas es la manera de comunicarse, el WhatsApp se ha vuelto una opción “vital” para mantenerse comunicados con nuestros seres queridos.

Existen muchos servicios de mensajería, depende el dispositivo móvil y el sistema operativo que tengamos en nuestras manos, pero no podemos dejar a un lado que el WhatsApp, por lo menos en México es de los más utilizados por la población para mensajearse con sus contactos.

La aplicación de mensajería nos ofrece muchas opciones para comunicarnos, también nos brinda varios diseños y la oportunidad de editarla para darle el diseño que nos guste y nuestra experiencia se la mejor; no podemos hacer a un lado que la nostalgia vende y por ese motivo en WhatsApp tomaron una decisión.

¿MSN Messenger, utilizaste él servicio?

Sin duda uno de los servicios de mensajería instantánea que llegaron a utilizar muchos jóvenes en los años 90 parte de la primera década del año 2000 fue el MSN Messenger, diseñado por Microsoft fue, por decirlo de algún modo, de las primeras redes sociales que llegaron a las manos de los que tenía un computadora de escritorio o una laptop.

Por la moda de la nostalgia, en la aplicación WhatsApp habilitaron un diseño para que puedas recordar esos tiempos cuando te mensajeabas con tus amigos o familiares desde los también clásicos, ahora, café internet, pero ya no tendrás que rentar el equipo por un tiempo definido ya lo tienes al alcance de tu mano.

Cabe señalar que el servicio de mensajería fue lanzado a finales de los años 90, y se utilizó hasta el año 2014, para luego ser reemplazado por lo que ahora conocemos como Skpe, pero no podemos dejar atrás esos recuerdos que no dejó uno de los primero servicios de mensajería que existieron a inicios del año 2000.

¿Cómo habilitar el modo MSN Messenger en WhatsApp?

Algo que tenemos que destacar es que este diseño no es oficial de WhatsApp, pero existen varias alternativas para que puedas utilizarlo en tu aplicación, en el que podrás ocupar todos los emoticones y fondos de pantalla que se ocupaban en esa época, justo el detalle para que puede tener unos lindos recuerdos.

No dejemos atrás que hasta los sonidos retro también regresaron, la clásica notificación que se mandaba el MSN Messenger cuando te llegaba algún mensaje de texto, recuerda que los mensajes de voz todavía no existían, ahora te dejamos los pasos para que puedes activar la opción en tu aplicación.

this will be nova launcher in 1986 pic.twitter.com/JOQ3iErxv6 — Nova Launcher (@NovaLauncher) May 30, 2024

El primer paso es cambiar el ícono de WhatsApp con el sitio Nova Launcher, por lo que primero vas a tener que descargar e instalar la aplicación y a continuación seguir los pasos que te vamos a dejar para que la puedas tener:

Paso Uno

Abre Nova Launcher y busca –WhatsApp-

Paso Dos

Toca el ícono de la app y selecciona –Editar-

Paso Tres

Elige la imagen de MSN Messenger que descargaste

Paso Cuatro

Acomoda la imagen y presiona –Listo-

Y así ya podrás contar con el diseño de MSN Messenger en tu WhatsApp, una vuelta al pasado, cabe señalar que otra recomendación es que ingreses a sitio en internet que sean seguros para evitar problemas con tus dispositivos móviles.