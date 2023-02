¿No sabes qué regalar este 14 de febrero? Regala un corazón de tacos, te contamos

Cansado de las flores, los chocolates y los globos, ¿quieres algo más original? Regala tacos, esos nunca van a pasar de moda; eso no quiere decir que las flores, chocolates y globos sean malos, un detalle hacia el ser querido siempre se va a agradecer, pero podrías apostar por ir con tu taquero de confianza y que se rife un corazón de tacos.

En Xalapa existen algunas opciones que preparan este delicioso manjar, aunque no dudamos que si tienes un taquero de cabecera, ese que te acompaña en las crudas o tus fiestas, ese buen hombre que siempre te espera con el refresco en botella de vidrio y tus taquitos bien picosos para calmar tu estrés o sacar una sonrisa, justo ese taquero podría ayudarte con tu pedido.

En caso que no tengas un taquero de cabecera, antes que nada te recomendamos buscarlo porque nunca sabes cuándo lo vas a necesitar, pero no te preocupes nosotros te damos algunas opciones que te podrían sacar del apuro y ¿por qué no? Aumentar tu lista de amigos.

No es necesario llevar a la pareja, en algunos casos hay personas que prefieren pasar el día solos, también pueden pedir sus taquitos, el que una quieres un momento a solas no quita que el hambre llegue, así que ya no te vamos a hacer esperar más, acá va la lista de taquerías que te ofrecen un corazón de tacos éste 14 de febrero.

¿Dónde puedo comprar un corazón de tacos en Xalapa?

Recuerda que en algunas taquerías debes avisar que vas por ese pedido para que te lo puedan ir preparando, el costo vería de acuerdo al negocio y cantidad de tacos que se pidan, por lo que vemos pueden ser desde pastor hasta los de vapor, es decir suadero.

El Pipiritako, se encuentra en la avenida Xalapa #334 D en la colonia Progreso, la orden incluye 15 tacos (al pastor, carne árabe o combinados), te puede comunicar con ellos al número de teléfono 2282 52 06 46.









Jaque Mate, éste lugar lo ubicas en la avenida Américas esquina con la calle Francisco Sarabia, el paquete incluye 25 tacos y puedes elegir la carne que guste de su carta, te puedes comunicar con ellos al teléfono 338 312 60 66 o por mensaje de WhatsApp al 2282 76 52 57.









Tacos Estilo Poza Rica/Beto y su sazón, instalados en el Andador Araucarias #80 en la zona del fraccionamiento Indeco Animas, podrás disfrutar de un corazón con 20 tacos y como postres cuatro cupcakes, te puedes comunicar con ellos al teléfono 2281 05 07 19.









Asadero Click, situado en Plaza Américas junto al supermercado te esperan con un paquete que incluye 7 tacos árabes y 7 tacos al pastor, te puedes comunicar con ellos al teléfono 2288 12 73 89 o al WhatsApp 2282 57 90 23.









Xallapan ArellanO, los puedes visitar en la carretera federal Xalapa-Veracruz kilómetro 9.9, cuentan con servicio a domicilio, el corazón puede estar armado por 35 y 50 tacos, depende del cliente, pueden ser de bistec, chuleta, campechanos, cabeza, chorizo, chamorro, res, birria de res, cochinita, chorizo argentino, chistorra, entre otros, puede comunicarte al teléfono 2283 15 22 74 o 2281 97 02 60.