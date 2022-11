¿Tienes ropa de invierno que no ocupes y quieras donar? Te damos una opción [Mapa]

Se avecina la temporada invernal, en Xalapa inició la colecta de ropa de frío para apoyar a las familias que más lo necesiten, la idea es apoyar a la población y para lograrlo se instalaron dos módulos de recolección, que se encuentran en el Centro Histórico de la ciudad de Xalapa, si quieres participar te decimos cómo los puedes hacer.

Estamos por terminar el otoño, falta menos de mes y medio, por lo que es buen momento para que puedas ir viendo que ropa para abrigarte ya no utilizas, no te queda o no te gusta y puedas acudir a los centros de acopio que hay en Xalapa para que la puedas donar y apoyes a alguna persona en situación vulnerable.

Cabe resaltar que esta es una campaña que tendrá una duración aproximada de un mes, pero existes diversas asociaciones civiles a las que puedes acudir para donar la ropa de frío que ya no utilices, claro está, antes de llevarla trata de lavarla para que las personas que la van a utilizar, lo puedan hacer en el momento si es necesario, y aunque suene incómodo, si la ropa está rota es mejor no llevarla porque no sería de utilidad para las personas que la reciban.

Local Café con causa: buscan rescatar al CAM 12 en el puerto con campaña de recaudación

Por ejemplo, en Xalapa tenemos a Cáritas quienes todo el año reciben donaciones, en esta temporada te invitan a participar en el Día de la Caridad 2022, que es la única colecta que realizan al año, la cual se realizará éste sábado 12 de noviembre.

¿Dónde puedo donar ropa de abrigo en Xalapa?

En Xalapa se inició la campaña “Únete y abriga un corazón” el pasado lunes 7 de noviembre y está terminará el próximo viernes 2 de diciembre, los organizadores cuenta con dos centro de acopio en la ciudad para que puedas asistir al que tengas más cerca.

Los horarios en los que abren los centro de acopio es de las 9:00 a las 18:00, sólo de lunes a viernes, el primero se ubica en las oficinas del Consejo Municipal para la Asistencia Social con dirección en Úrsulo Galván #17 en el centro de Xalapa.









El segundo módulo se ubica en el patio central de palacio municipal de Xalapa que se ubica en la calle Juan de la Luz Enríquez sin número en el centro de Xalapa, en ambos centros de acopio el horario y días de atención es el mismo.





¿Qué artículos puedo donar?

Lo primero es recordarte que las prendas deben estar en buen estado, no importa la talla y deben estar limpias; los artículos van desde suéteres, chamarras, gorros, bufandas, ropa térmica hasta cobertores y cobijas.