Yeri Mua: "ya no estoy dispuesta a tener miedo"; acusan a Paponas de agredir a sus amigos en antro

La influencer veracruzana Yeri Mua subió a sus redes sociales un mensaje de indignación tras la pelea en la que supuestamente habría participado Brian Villegas fuera de un antro en la conurbación Veracruz-Boca del Río; en su cuenta de twitter la veracruzana aseguró que esta vez ya no hay marcha atrás; el "Paponas" también utilizó twitter para defenderse alegando que sólo se acerco a Yeri para saludarla.

Todo comenzó el jueves 8 de diciembre, la influencer veracruzana salió de paseo en un yate con sus amigos, la fiesta se extendió hasta la noche en la que asistieron a un conocido antro de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, fue en ese momento cuando, dicen, llegó Brian Villegas a acosarla y eso desató la pelea que terminó en la calle.

En otra cuenta de twitter relacionada con la influencer veracruzana que lleva por normbre “Bratz Jarocha”, ve puede ver el video en el que cerraban la noche luego de un día de fiesta, pero no se imaginaron que todo iba a terminar en una pelea campal fuera del establecimiento, al cual en su cuenta de twitter Yeri Mua, los acusó de no cuidarlos y tratar de terminar la pelea.

El que enseño los golpes que recibieron los amigos de Yeri Mua fue el influencer Aaron Mercury, el cual se encargó de difundir en sus redes fotos y videos de cómo quedaron sus amigos tras el supuesto ataque de Brian Villegas y sus amigos.

¿Qué fue lo que sucedió en el antro de Boca del Río?

De acuerdo a versiones que se dieron a conocer en las redes sociales de los influencers Alexia Cruz y Aaron Mercury, habría sido Brian Villegas y varios meseros del antro los que comenzaron la pelea con los amigos de Yeri Mua, en la cuenta de Facebook @aaronmercury el influencer muestra las fotos de cómo quedaron luego de la supuesta agresión del “Paponas”.

AQUÍ CLARAMENTE SE VE QUE EL AGRESOR ES @_BrianVillegas VA Y GOLPEA A LOS AMIGOS DE @yerimua Brian tanto que pediste VIDEOS YA VAN SALIENDO pic.twitter.com/sC6FbQbXDC — bratz MUA 💋 (@bratzmua) December 9, 2022

¿Cuál fue la reacción de Yeri Mua?

En esta ocasión la influencer ocupó su cuenta de twitter para poster el mensaja “Si tu ex novio te acosa en ph, el antro te dará la espalda y sus meseros saldrán a golpearte a tus amigos y a ti” un mensaje que ya tuvo eco en una de las agrupaciones para la defensa de las mujeres más importantes de Veracruz, Brujas del Mar.

Si tu ex novio te acosa en ph, el antro te dará la espalda y sus meseros saldrán a golpearte a tus amigos y a ti — tu bratz favorita (@yerimua) December 9, 2022

Cabe señalar que la agrupación Las Brujas del Mar ya se pronunciaron a favor de Yeri Mua mediante un texto en su cuenta de twitter en la cual aseguran que ninguna agresión está justificada, además de comentar que no es la primera vez que Brian Villegas ha tenido comportamientos violentos.

Todo nuestro apoyo a @yerimua, absolutamente nada justifica una agresión y @_BrianVillegas ha tenido comportamientos violentos en reiteradas ocasiones. Desde no dejarla tener amigos hasta lo que pasó anoche. No es un hecho aislado, es un cúmulo de violencia en pareja normalizado. — Las brujas del mar (@brujasdelmar) December 9, 2022

¿Cuál fue la respuesta de Brian Villegas?

El influencer Brian Villegas no se quedó atrás y en sus redes sociales posteo un mensaje en el cual asegura que él no tuvo nada que ver, no acosó a nadie, lo que comenta es que sí se acero a Yeri Mua porque tenía tiempo que no la veía.