El aguinaldo esperado

Los trabajadores esperan el aguinaldo en diciembre; este trae beneficios para la administración de cada familia, se espera con alegría ese dinero extra que equilibrará y fortalecerá la economía ante la amarga situación que padecen los trabajadores.



Cuando se recibe un bono en estas fechas, un extra de dinero por parte de la empresa en donde trabajas es el aguinaldo, una prestación estipulada por la Ley Federal del Trabajo (LFT), la suma varía según el tiempo, rango y puesto.



Si mal no recuerdo, para los trabajadores no se ha agregado ni un solo día más de aguinaldo por más de cincuenta años de vigencia de la ley (LFT), pero eso sí, de acuerdo con el presupuesto 2023 aprobado, el presidente, diputados y senadores recibirán un gran incremento en este rublo y otros más, ya que los diputados federales tienen la gracia de fijar su propia remuneración y se asignaron, para el próximo año, 140 mil 504 pesos. Además, tendrán una rara prestación de 69 mil 305 pesos para compensar el ISR; a los senadores les va todavía mejor, pues contarán con un aguinaldo de 344 mil 877 pesos, casi el doble de los diputados.



Con respecto de la relación laboral patrón-empleado, “así como la parte y el todo son, en cierto modo, la misma cosa, así lo que es del todo, en cierto modo, lo es de la parte” (Santo Tomás de Aquino).



De ahí que, entre los deberes, ni pocos ni leves de los gobernantes y empresarios, esté velar por sus trabajadores. Por consiguiente, es absurdo atenderse solo a ellos como una parte y “abandonar a las manos” de la clase proletaria.



Preferentemente, hay que atender a los trabajadores ¡sin excepción alguna! De ello deriva la productividad de la empresa.



Cualesquiera que sean las vicisitudes entre patrón-obrero, siempre existirá “un todo”; es necesario contribuir al bien común más de cerca y con más altas razones.



El dinero, aun siendo material, es un bien que proporciona independencia; preserva de andar suplicando para adquirirlo y librarse de los acreedores. También procura amistades útiles y de conveniencia, “mientras tienes dinero, tienes amistades”.



Es un bien relativo, secundario, pero necesario.



El salario mínimo general pasa de $172.87 a $207.44; mientras que en la zona libre fronteriza norte pasa de $206.34 a $312.41 pesos diarios. Esto representa un incremento del 20% en ambas zonas salariales.



Este aumento nos puede parecer elevado, pero la alta inflación ha llevado a que los precios de los bienes y servicios consumidos por la población de menores recursos aumente en más del 14%, por ello, el aumento propuesto representa apenas una cifra real del 5%, respectivamente.



“Si bien, contar con este ingreso extra permite tener mayor poder adquisitivo momentáneo, lo ideal es usarlo de manera inteligente y sacarle provecho, pues el dinero recibido puede crecer si se utiliza de la manera correcta y se crea un plan para obtener mejores rendimientos a largo plazo”, asegura José Alfredo Álvarez Arellano, experto en inversiones y finanzas en Flink.



Finalmente, la verdadera riqueza no es la que se posee, sino la que se da con alegría. ¿Qué es la riqueza si no es para compartirla? ¡Hay más dicha el que da que el que recibe!



¡Aprovechemos el aguinaldo, hagamos un mejor uso de este!



