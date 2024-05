AMLO defiende a Rocío Nahle, pide a Televisa presentar pruebas de presunta corrupción

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador solicitó de manera pública al presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, presentar las pruebas relacionadas con los presuntos actos de corrupción en los que supuestamente incurrió la exsecretaria de Energía y actual candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Rocío Nahle García.

En la conferencia de esta mañana realizada en el estado de Chiapas, el mandatario federal criticó que desde la empresa televisora se le esté “atacando” a la exfuncionaria sin las pruebas suficientes.

¿Cuál fue la petición de Andrés Manuel López Obrador a Emilio Azcárraga Jean?

“Aquí de manera muy respetuosa le mando a decir a Emilio Azcárraga que revisen eso y que, si tienen pruebas de corrupción, que las presente ante la autoridad competente, pero que no calumnien”, expuso.

El presidente se refirió al tema, luego de la publicación de un reportaje en el que se señala que Rocío Nahle supuestamente está ligada a empresas del caso Odebrecht, que la refinería presuntamente tuvo sobrecostos, asignaciones directas, además de opacidad, falta de aclaración de observaciones y contratación de empresas sancionadas.

Ante ello, López Obrador indicó que todas estas acciones se deben comprobar presentando las pruebas necesarias.

“Ahora traen una campaña en contra, en Televisa, de quien fue la Secretaria de Energía y directora de la construcción de Dos Bocas, ¿dónde están las pruebas?, si me consta y no creo que por esto me vayan a sancionar porque tiene que ver con una obra de la que yo soy responsable, de una obra de la que me siento orgulloso porque llevaba más de 40 años que no se hiciera una refinería para que se produzca en México y no tengamos que comprar la gasolina en el extranjero cara”, dijo.

Defendió que la refinería se construyó en cinco años y es de las pocas que se han construido en el mundo.

Televisa muestra cómo el yerno de @rocionahle recibió cientos de millones de pesos de mordidas, además de permisos ilícitos cuando la señora de Zacatecas era Secretaria de Energía.



— 𝔸𝕣𝕥𝕦𝕣𝕠 ℂ𝕒𝕤𝕥𝕒𝕘𝕟𝕖́ ℂ𝕠𝕦𝕥𝕦𝕣𝕚𝕖𝕣 (@acastagne) May 17, 2024

“Lo pueden constatar, ni nuestros amigos de China hacen una refinería en 16 mil millones de dólares, en cinco años, con capacidad para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo, es un orgullo y de repente toda una campaña en contra”, expuso.

De la misma forma, mencionó que la empresa de televisión debe aplicar códigos de ética para poder presentar a la población la información que diariamente se publica.

Señor Presidente @lopezobrador_ indíqueme a donde le hago entrega personalmente de documentos que acreditan la riqueza inexplicable y propiedad de los bienes inmuebles con valores millonarios de la señora @rocionahle , se los entregaré en mano.



— 𝔸𝕣𝕥𝕦𝕣𝕠 ℂ𝕒𝕤𝕥𝕒𝕘𝕟𝕖́ ℂ𝕠𝕦𝕥𝕦𝕣𝕚𝕖𝕣 (@acastagne) May 17, 2024

“Televisa y otros medios deben de entender que son entidades de interés público, son concesiones y nadie les está quitando la concesión ni va a expropiar Televisa, nada de eso, somos libres, pero sí ellos tienen que auto limitarse, auto regularse y tiene que haber un código de ética y tienen que informar con objetividad, con profesionalismo, no calumniar para que de esa manera cumplan con su función pública”, expresó.

Este viernes el mandatario federal visitará el puerto de Veracruz para realizar la verificación del sistema de salud que se ha implementado en el estado y a nivel nacional.