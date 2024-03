Byron Barranco busca hacer "click" con su público para lograr la diputación federal

Veracruz, Ver.- El candidato a diputado federal por el distrito IV con cabecera en Boca del Río por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz”, Byron Barranco aclaró que su relación con el PRI solo fue profesional.

Afirmó que durante toda su vida se ha desarrollado en el mundo de la música como compositor y cantante y aunque hace algunos años tuvo colaboraciones con ex gobernadores priistas, nunca ha pertenecido a este partido.

Insistió en que la relación con los priistas Fidel Herrera Beltrán y Javier "N" fue una cuestión laboral, que en su momento lo hizo bien pero bajo contratación como cantante de manera profesional.

“El asunto con el PRI fue meramente profesional, yo toda mi vida me he dedicado a hacer canciones, soy compositor y cantante, en un momento dado se me contrató para hacer un trabajo que lo hice bien, nunca he sido priista (..) ya no estoy tan vigente en la música, pero los chavo rucos me recordarán”, expresó.

Aseguró que desde los inicios de Morena en Veracruz, se interesó en el proyecto por lo que se animó a participar en esta contienda.

“Con Morena empecé desde el principio como miembro fundador desde sus inicios”, dijo.

El cantante de 55 años de edad afirmó que en este proceso, aunque con pocos recursos, va con todo en busca del voto y confía en que la fama que alcanzó hace una década lo respalden.

Por ello, puntualizó que utilizará sus redes para hacer recordar a los “chavo rucos” de su éxito para ganar votos.

“Yo creo que cualquier grado de exposición pública, llámese fama, cuando se trata de que te reconozca la gente ayuda en los sentidos, en que no es para mí hacer un dispendio en cuestiones publicitarias ni tapizar la ciudad con mi imagen, con un leve recordatorio en mis redes, con una canción puedo hacer click con los chavo rucos”, expuso.