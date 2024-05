"Xalapa aspira a un cambio": Américo Zúñiga pide salir a votar sin miedo el próximo 2 de junio

El próximo 2 de junio la gente podrá salir a votar sin miedo, porque a lo único que habría que temer es al continuismo de las personas que no han sabido responder a las necesidades de los xalapeños y los veracruzanos, afirmó el candidato a la diputación federal por el distrito de Xalapa de la coalición "Fuerza y Corazón por México", Américo Zúñiga Martínez.

“Yo lo que le digo a la gente es que hay que tener miedo, pero miedo de que haya continuismo de estas personas que no han sabido responder con hechos, con trabajo, con infraestructura, con propuesta las grandes necesidades que tenemos en Veracruz y en la nación”, dijo.

En entrevista para Diario de Xalapa, subrayó que como diputado federal abogará por Xalapa, porque antes de ser militante y político, es xalapeño, ciudadano, padre de familia “y a mí no me da miedo, me aterra el México que Morena nos está heredando”.

Expuso que confía en los ciudadanos y en que estas elecciones se den de manera muy copiosa porque la única forma que se tiene de hacer legítimos los resultados es que vaya el mayor número de personas a votar y cuidar la elección, “esta es la última oportunidad hasta dentro de seis años para escoger gobernador y presidente de la República”.

Así dijo que ésta ha sido una campaña intensa, demandante, de mucho contacto ciudadano y de diálogo permanente, “es un diálogo social, es una campaña de a pie, es una campaña de gastar suelas, y hoy me siento contento, me siento orgulloso de que la ciudad de Xalapa aspira a un cambio”.

El candidato a la diputación federal por el distrito de Xalapa de la coalición "Fuerza y Corazón por México", Américo Zúñiga Martínez | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Agregó que hay una frase que le gusta y dice “a los bebés y a los políticos hay que cambiarlos frecuentemente, generalmente por la misma razón”.

Y es que apuntó que quienes han estado durante seis años ya representando a los xalapeños sin una sola gestión y sin que hayan dado resultados en cuanto a su trabajo legislativo, además sin propuestas, hoy se van a encontrar con un cambio. “Ya los xalapeños están evaluando responsablemente su labor y el 2 de junio habrán de votar con conciencia y habrán de acudir a las urnas con esta evaluación en mente”.

De esa forma llamó a la población a salir a votar sin miedo y enfatizó que se necesita a todos los jóvenes volcados a las urnas, en un voto secreto, libre y sobre todo informado.