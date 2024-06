Ciudadanía quiere “ganarle” al sol; pide agilidad en casillas

Xalapa, Ver.- En Xalapa, desde antes de las 7 de la mañana, personas adultas jóvenes y mayores acuden a las urnas para emitir su voto para renovación de presidencia de la República, gubernatura, diputaciones locales y senadurías; coinciden en que lo hacen con el fin de “ganarle al sol.

La ola de calor prolongada que se vive en la capital del estado desde el 2 de mayo modifica hábitos de la población, pues en elecciones pasadas se notaba menos afluencia de la que se ve en 2024, en las primeras horas de la jornada histórica.

Foto: Maribel Sánchez / Diario de Xalapa

Con sombrillas, sombreros, algunas personas sentadas en banquitos y la gran mayoría de pie, piden a los funcionarios de casillas que agilicen el proceso para evitar la exposición prolongada al sol.

Ana María Aguirre Aguilar acudió a votar con su mamá, María Elena Aguilar Ortiz, quien tiene 72 años; por estar “de paso”, se enfrentan a una larga fila en la casilla 2029, donde igual que ellas, otras personas dicen temerle a un golpe de calor.

Lucía Medina Martínez expresa su pesar por no haber acudido con agua; en su casilla, la 2021, la fila es de más de cien personas y hay un lento avance; recomienda a quienes apenas saldrán de sus casas, lo hagan con agua suficiente para estar hidratados.

Carlos Hernández Cruz dice haber llegado a las 4:30 de la mañana a la casilla 2027 para obtener una de las boletas de casilla especial; también comenta haber llegado temprano para evitar el calor.

“Con el sudor me salen granitos. Apenas ahora supe que mi piel es delicada, entonces no me expongo de más. Les sugiero a todos que salgan a votar con su sombrilla, protector solar y calzado cómodo”, mencionó el joven de 20 años de edad que vota por primera vez.

Conforme pasa el tiempo, el movimiento crece en las casillas de la capital del estado, lo mismo que el malestar de algunos votantes. Lizeth Mendoza González expresó que de no ver avance en su casilla, la 2025, se tendrá que ir porque acudió a ejercer su voto con su hija de cinco años.

“Llegué temprano para evitar el calorón pero si no avanzan rápido ya no votaré, más que nada por mi hija, se me vaya insolar”, expresa la mujer de 34 años de edad, quien comenta que no esperaba que estuviera tan concurrida la votación.

Otras mamás y papás que en las primeras horas de la jornada electoral se presentaron con niñas y niños, llamaron a no llevar a sus hijos para evitar deshidrataciones.

Foto: Maribel Sánchez / Diario de Xalapa

Además de lo expresado, este 2 de junio, la Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz enfatiza que está vigente el “Aviso especial” por ola de calor, con pronóstico de un día cálido y bochornoso para el cual se esperan nuevamente temperaturas por arriba de los 30 grados Celcius.

La sugerencia general de la SPC es buscar la sombra, hidratarse con agua natural, no saborizada ni azucarada, así como dar protección especial a niñas, niños y personas adultas mayores.