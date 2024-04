Claudia Sheinbaum señala hermandad entre Álamo y Ciudad de México

Entre aplausos, porras y ovaciones, la candidata a la presidencia de México por la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum Pardo, fue recibida por una multitud de militantes y simpatizantes en la cabecera municipal de Álamo, en el norte del estado.

Como parte de su campaña política, la abanderada por Morena, Partido Verde, PT y Fuerza por México, llegó a la sede de su mitin político, ante el monumento al colotero, en donde además saludó de mano y se tomó fotografías con quienes se le acercaron. Aseguró que no habrá regresiones durante su gobierno.

Con una gran sonrisa y en medio de aplausos y del grito de insistente de: "¡presidenta, presidenta!", la candidata subió al estrado en compañía de la candidata a gobernadora por la misma alianza, Rocío Nahle García.

Ahí, se dirigió con agrado y sinceridad a un sinnúmero de ciudadanos que llegaron también de Tuxpan, Ozuluama, Poza Rica, Cerro Azul, Tamiahua y de otros municipios cercanos a Álamo, en el norte del estado.

Elecciones 2024 Rocío Nahle no asiste a encuentro con empresarios por cuestiones de agenda

De momento, Claudia Sheinbaum Pardo no podía hablar, pues las ovaciones, los aplausos y el sonido de la batucada no cesaban.

La candidata también estuvo rodeada de personas que no dejaban de ondear banderas de los partidos que la respaldan en busca de la presidencia de la república.

Tierra de mujer gobernantes

Durante su mensaje, Claudia Sheinbaum Pardo se dijo emocionada y por estar en tierra de mujeres gobernantes.

"Cuando fui jefa de gobierno, hace poco tiempo en realidad, se hizo una hermandad entre Álamo y la Ciudad de México muy especial, porque aquí fue encontrado el 1º de enero del 2021 una bella pieza arqueológica de los antiguos huastecas; se le llamó la Joven de Amajac".

Durante su mensaje, Claudia Sheinbaum Pardo se dijo emocionada y por estar en tierra de mujeres gobernantes | Foto: Cortesía / Equipo de Prensa de Roció Nahle

Te puede interesar: Empresa de los Ferráez Centeno gana contrato para organizar debates en Veracruz

Agregó que en ese entonces se realizó una consulta con los pueblos originarios de la ciudad y de otras partes del país, "porque ellos querían que moviéramos la glorieta de Colón, que representaba, según esto, el descubrimiento de América, cuando en realidad se descubrió para los europeos, pues aquí ya vivían civilizaciones con una enorme cultura".

Manifestó que se recibieron muchas peticiones para mover la estatua de Colón a otro sitio y que en su lugar pusiéramos una figura indígenas que reconociera las culturas.

"Ahí, en esa glorieta, se puso una réplica de la Joven de Amajac y si ustedes van a la Ciudad de México, ahí en donde estaba la glorieta de Colón, está reconocido Álamo con la Joven de Amajac".

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

También precisó que arqueólogos, al ver esa pieza, reconocen que en Álamo gobernaron mujeres hace mucho tiempo.

También destacó que Álamo es gobernado por una mujer, por la alcaldesa Blanca Lilia Arrieta Pardo (Morena) y señaló que pronto México y Veracruz serán gobernados por mujeres.

"Es tiempo de mujeres transformadoras, porque por primera vez el glorioso estado de Veracruz tendrá una mujer gobernadora", abundó.

De momento, Claudia Sheinbaum Pardo no podía hablar, pues las ovaciones, los aplausos y el sonido de la batucada no cesaban | Foto: Cortesía / Equipo de Prensa de Roció Nahle

"Mi gobierno será sin corrupción, dedicando los recursos del pueblo para el pueblo y se seguirá gobernando con el principio de que el poder solamente es virtud cuando se pone al servicio de los demás", manifestó.

También dijo estar comprometida para impulsar la citricultura en Álamo y buscar mejores precios para ese sector importante para México y Veracruz.

Seguirá la Cuarta Transformación

También habló sobre el presidente y dijo: "Andrés Manuel López Obrador llegó en diciembre de 2018 y seis años después podemos decir que el pueblo de México lo quiere más en comparación del 2018. Eso es lo que no puede entender la oposición, porque ellos están rodeados de odio y ellos inventaron la guerra en contra del narco una guerra en nuestro propio país generó violencia, inseguridad y además (Calderón) puso al frente de esa guerra a un narcotraficante que ahora está preso en Estados Unidos".

Puedes volver a leer: José Yunes denunciará a Cuitláhuac García por intromisión electoral

"Vengo a comprometerme y a decirles que vamos a ganar y que no va a haber regresiones, que vamos a seguir con la cuarta transformación de la vida pública y que vamos a mantener los principios con los que gobierna el presidente; vamos a mantener el principio de que por el bien de todos, primero los pobres, eso no va a cambiar, no solamente porque es justicia social, sino porque ha funcionado para toda la economía", agregó.

La primera presidenta en más de 200 años

Al respecto, Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, sostuvo durante el evento que Claudia Sheinbaum Pardo será la primera presidenta en más de 200 años, pues "así lo indican todas las encuestas y hay más de dos a uno de ventaja".

También dijo que el equipo que hará Claudia Sheinbaum con Rocío Nahle velará siempre por los mexicanos y veracruzanos.

Claudia Sheinbaum estuvo en compañía de la candidata a gobernadora por la misma alianza, Rocío Nahle García | Foto: Cortesía / Equipo de Prensa de Roció Nahle

Más información: Presenta Rocío Nahle denuncia por difamación y daño moral ante la FGR

Asimismo, la candidata a gobernadora, Rocío Nahle García, manifestó: "nosotros vamos a seguir construyendo y trabajando, a seguir en nuestra línea, vamos a seguir construyendo la cuarta transformación que nuestro presidente Andrés López Obrador ya inició y les digo que nos va a ir muy bien, que ya ganamos, pues llevamos muchos puntos más de 20 sobre el opositor".

En el evento también estuvieron presentes Vicente Aguilar Aguilar, coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del PT; el delegado nacional con funciones de secretario general del Partido Verde, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez; el presidente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta; la coordinadora nacional del partido Fuerza por México, Mariela Gómez; la candidata a diputada federal, Elizabeth Cervantes de la Cruz; el candidato al Senado de la República, Manuel Huerta Ladrón de Guevara y la candidata al Senado de la República, Claudia Tello Espinoza.