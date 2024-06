Al último corte antes de las 3 de la tarde, se tienen instaladas 10 mil 946 casillas en Veracruz: INE

Al último corte en la sesión del consejo del INE Veracruz, de minutos antes de las 15:00 horas, se reportan 10 mil 946 casillas como instaladas y no se tiene reporte de alguna casilla no instalada.

“No tenemos una sola casilla reportada como no instalada, pero hasta que no tengamos reporte del CAE no se reporta en el sistema”, dijo el vocal ejecutivo de la junta local del INE, Josué Cervantes Martínez.

¿Por qué hubo suspensión temporal en una casilla este 2 de junio?

En la reanudación de la sesión permanente se reportó el incidente 4077 como la suspensión temporal de la votación por riesgo de violencia dado que un grupo de personas llegaron a cerrar el acceso al auditorio donde se encontraban las casillas impidiendo a los ciudadanos votar a causa de un incendio forestal en el cerro de Tlilapan donde los habitantes solicitaban el apoyo de las autoridades estatales.

Elecciones 2024

“En cada una de las casillas se asentó el mismo incidente y ya se encuentra reportado en el SIJE”, informaron en la mesa del consejo.

Josué Cervantes explicó que personas inconformes cerraron la casilla porque hay un incendio y están pidieron que se atienda.

“La forma de presión de los ciudadanos fue cerrar las casillas y cerraron las puertas. Ya establecimos contacto con la Secretaría de la Defensa Nacional y me confirman que se dispuso en coordinación con el gobierno del estado a través de la mesa para la construcción de la paz de dos helicópteros para que puedan acudir a atender el incendio”.

Puedes volver a leer: Incidencias menores se han reportado en el Consejo General del OPLE durante la jornada electoral

Refirió que se buscará hablar con las personas para que se permita la votación. Refirió que por ello la votación fue suspendida de manera temporal.

El incidente 4077 fue marcado como suspensión temporal por lo que es probable que se pueda permitir que las personas puedan votar.