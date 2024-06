Debido a que no venden alcohol; disminuyen los servicios de banquete por ley seca en Xalapa

Los servicios de banquetes y eventos sociales también se ven afectados con la ley seca, pues las familias prefieren no hacer fiestas considerando que no se permite la venta de bebidas alcohólicas.

"Cada seis años, cada contienda electoral lo vivimos. Yo me dedico a las fiestas y, bueno por más de 22 años estoy metida en esto, entonces, cada contienda electoral lo vivimos y pues, a prepararse. Este fin de semana casi no tenemos eventos justamente por la ley seca y porque la fiesta sin alcohol de repente no es fiesta", dijo la vicepresidenta del Consejo Empresarial Metropolitano Hilda Benítez Contreras.

Cuando hay eventos programados, dijo, los clientes se abastecen con anticipación; sin embargo, son los menos.

“Este fin de semana está un poco más tranquilo por la ley seca, ya la siguiente semana es cuando ya levantamos otra vez, se nos viene toda la época de graduaciones y ya ahí otra vez volvemos a la normalidad”.

Señaló que, por esta determinación de prohibir la venta de bebidas alcohólicas por las elecciones, muchas familias prefieren hacer fiestas pequeñas y en sus casas.

"De repente como que le piensas más, ¿no? O sea, no es lo mismo que tienes la carta abierta para el tema del alcohol y lo general. Y además con este calor, pues las cervezas de repente no faltan. Ahorita bajó (el trabajo para ellos) como el 60 por ciento".

Los clientes se abastecen con anticipación; sin embargo, son los menos / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

La empresaria agregó que las pocas fiestas que hay este fin de semana son en casas particulares también, “ya fiestas grandes como tal, evitan los salones. Y hay una disminución para quienes rentan salón, mesa, mobiliario".

Expuso que como cada que hay elecciones ocurren, los empresarios de preparan de alguna forma para ello y no resentirlo.

“Además ya vienen graduaciones y ya vienen fiestas y queriendo o no queriendo ya estamos cerrando el año y mucha gente se empieza a preparar para las fiestas de diciembre y el 2025 que pareciera lejos, pero no lo es”.