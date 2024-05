Descartan cambios en candidaturas de la coalición "Sigamos Haciendo Historia"

La integrante de la Comisión Nacional de Encuestas de Morena, Ivonne Cisneros Luján aseguró que no se han registrado cambios en las candidaturas de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la diputación federal por Xalapa, Ana Miriam Ferráez Centeno, descartó que a “estas alturas de la contienda” se busque realizar cambios.

Aseguró que desde la coalición se está trabajando de manera constante, por lo que, dijo, todas las candidaturas están posicionadas.

“La candidatura de Ana Miriam no se está tambaleando, las boletas ya están impresas, nosotros no estamos haciendo cambios y no lo vamos a hacer en lo que resta del proceso electoral”, expuso.

Destacó que los cambios únicamente se pueden dar en caso de que alguno de los candidatos renuncie, hecho que ninguno ha contemplado.

“No hay ningún cambio en la fórmula, estamos más unidos que nunca, los que difunden esta información son personas que se encuentran aliadas con la oposición y que buscan dividir”, comentó.

¿Qué dijo Ana Miriam Ferráez sobre el rumor de su cambio en la candidatura?

Al respecto, Ferráez Centeno afirmó que el rumor de su cambio en la candidatura se trató de un acto “armado por la oposición”.

“Son los que dominan en las cúpulas del PRI y del PAN, son los que manejan el truco de las mentiras y con eso piensan que manipulan al pueblo, pero eso ya quedó atrás y las personas ya decidieron por quiénes van a votar”, dijo.

Lo dicho por la candidata fue respaldado por la diputada local de Xalapa, Rosalinda Galindo Silva, quien señaló que hubo varias acciones de confusión porque ella es la candidata suplente de Ferráez Centeno.

“Nosotras hemos trabajado juntas desde hace varios años y así continuaremos haciéndolo, hemos cumplido con nuestro deber de legislar, aprobar el presupuesto, vigilar que se apliquen los recursos, estamos comprometidas con la ciudadanía de Xalapa y seguiremos trabajando para que en la ciudad haya un mayor desarrollo”, agregó.