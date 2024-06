Después de votar, xalapeños aprovechan promociones

A parte de cumplir con su obligación cívica de asistir a votar, algunos xalapeños se mostraron gustosos de poder recibir algo tras haber acudido a votar.

Sergio Valdés Farías, junto con unos primos y amigos, llegó a la poco después de las 13:00 horas a la sucursal de Dairy Queen, ubicada en Ávila Camacho, se mostró un poco descontento y desilusionado de que pensaba que se podría llevar un cono gratis, “pero no fue así, sino que había que comprar un helado tipo Blizzard y por solo 2 pesos se podían llevar uno mini”.

No obstante, no se llevaría el cono gratis como pensaba estaba formado para comprarse porque habían decidido aprovechar y comerse un helado pequeño ya que con el calor que se sentía se antojaba.

Otros negocios que tuvieron largas filas, fueron las tiendas Oxxo que obsequiaron un café americano “Andatti”, de 360 mililitros, desde la apertura de las tiendas, hasta las 6 de la tarde o hasta agotar existencias en sus sucursales.

Pese al calor, si hubo muchos que llegaron a formarse para tomarse un café gratis tras haber emitido su voto, comentó Alejandra Pozos Hernández, encargada de uno de estos establecimientos.

Cuando se ofrece algo gratis la gente viene, así que nuestra obligación es cumplir, comentó.

Afirman que establecimientos dieron buenas promociones

Rafael Hernández Parra, quien acudió al cine en plaza Américas, estuvo gustoso de que pudo adquirir cuatro boletos por 100 pesos en salas tradicionales y unas palomitas chicas.

Dijo que es la primera vez que acude a votar, pues acaba de cumplir los 19 años, “pero me llamó la atención la promoción y con más gusto cumplió con su deber cívico”.

“La verdad no tenía muchas ganas de ir a votar, porque no me atrae ninguna de las propuestas y finalmente luego los políticos ni cumplen, pero al ver que podía ir al cine con mis amigos fue un aliciente para acudir a sufragar”.

Otro negocio que ofreció promociones a su clientela que haya acudido a votar fue el restaurante La vaca pinta, que puso al 2X1, los tacos de carne asada. Este establecimiento se ubica en la avenida Chedraui Caram.

Otra de las promociones que emocionaron a algunos xalapeños fue la que lanzó la pastelería Danzón que obsequió gelatinas y postres a quienes mostraban su dedo con la tinta indeleble, en señal de que habían cumplido con acudir a votar en este proceso electoral de 2024.

Pero no todo acaba este día, por parte de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos se informó que Deportes Chio tendrá 10 por ciento de descuento durante los días 2 y 3 de junio, igual que la distribuidora de perfumes Virdos que tendrá precios de mayoreo directo solo el 3 de junio a quien muestre una fotografía que pruebe votó.