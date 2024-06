En Xalapa 2000 tardaron en llegar representantes de casilla; hubo retraso de más de una hora

Ciudadanos de Xalapa 2000 y Nueva Xalapa, que pertenecen a la sección 2100, casilla ubicada en la Escuela Primaria Federal "Discontinua Niños Héroes", tuvieron que esperar más de una hora para poder votar, debido a que no se presentaron los representantes de casilla, por lo que llamaron a los suplentes; finalmente si llegaron los representantes.

Esta situación causó inconformidad entre los votantes, pues hubo un momento en que desconocían que estaba sucediendo, hasta que tuvieron conocimiento que no llegaron los representantes.

La mayoría se quedó esperando el tiempo necesario para poder votar / Luis Hernández / Diario de Xalapa

Algunas personas comenzaron a retirarse, pues estaban desde las 6 de la mañana esperando a votar y al tener programado su día se retiraron. Fue a las 9:15 de la mañana cuando las personas pudieron ingresar al plantel educativo para ejercer su voto.

La mayoría se quedó esperando el tiempo necesario para poder realizar lo que tenía programado para este domingo 2 de julio, que era votar. Aunque los rayos del sol comenzaron a ser más intensos, soportaron esa inclemencia.

La señora Aurelia, ciudadana de Xalapa 2000 por varios años, esperó a votar y señaló que llegó a las 8 de la mañana y se llevó la sorpresa que estaba cerrada la casilla con muchas personas esperando en fila.

"Al ir a preguntar me dijeron los del INE que los representantes de casilla no habían llegado, por lo cual tuvieron que llamar a los suplentes para que vinieran y se pueda abrir. Por esta situación se fueron varias personas y la gente continúa marchándose", dijo la votante.

Además, expresó que estaban aproximadamente 150 esperando, “y no se me hace justo, porque todos tenemos responsabilidades y ellos deben buscar gente responsable, es lo que yo pienso, deberían acudir a la gente que está afuera y pedirles ayuda si no pueden hacerlo, porque habemos muchas personas preparadas y capacitadas para esto".

Señaló, que con esta problemática que se presentó, se dieron cuenta que por parte de las autoridades, “realmente no hay ninguna responsabilidad, porque no se dio a saber la información necesaria; debían salir y decirle a la gente lo que está sucediendo, pero las personas solamente se quedaban mirando unas a otras”.

Y continuó: “Entonces las autoridades en dónde están, en dónde está el OPLE que debería estar ahora aquí haciendo acto de presencia. Siendo las 9:10 de la mañana, la casilla no se ha abierto”.

Mario Jiménez, también habitante de Xalapa 2000, dijo que lo que estaba sucediendo “es preocupante”, al ser una de las casillas más importantes.

“Esta casilla es muy importantes por ser Xalapa 2000 al tener mucho votantes que viven aquí y es increíble que a las 9 de la mañana no se pueda abrir para las votaciones cuando debía ser a las 8 de la mañana”

Dijo que él es activista de la zona, pues se reúne con vecinos para el bien de la colonia y de la unidad, “y la verdad que esto es preocupante que no se haya abierto a las 8 de la mañana. Esto no había pasado antes, es la primera vez en todas las secciones que hemos emitido el voto; nunca hubo anomalías y siempre se abre a las 8 de la mañana”.

En el estado de Veracruz hubo la instalación de 10 mil 985 casillas en los 212 municipios y en varias no abrieron a las 8 de la mañana como estaba marcado, por lo que hubo inconformidad por los votantes y en Xalapa 2000 fue una de varias que tuvieron ese retraso.