Gobernador de Veracruz acudió a emitir su voto en Xalapa

Xalapa, Ver.-Minutos antes de las 15 horas llegó a votar a la casilla 1900, básica y contigua, el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez.

Ahí, el mandatario estatal se mostró satisfecho de que la elección fue copiosa y de mucha participación ciudadana.

Afirmó que la jornada electoral en Veracruz se ha ido desarrollando de forma tranquila y no hubo incidentes que reportar.

Tras varios horas de espera, porque primero se había anunciado que llegaría a emitir su voto a las 10:30 de la mañana, a la escuela Telesecundaria “Nicolás Bravo”, ubicada en la esquina de las calles Toluca y Sonora, en la colonia Progreso, llegó casi a las 15 horas el ejecutivo estatal a emitir su voto.

Llegó solo y caminando al lugar. Ahí pidió a los reporteros que lo esperaran. “Denme unos minutos, primero voy a votar y ya después, con más calma, respondo las preguntas”.

¿Hay conflictos por las elecciones en Veracruz?

Tras emitir su voto, Cuitláhuac García Jiménez aprovechó para felicitar a todos los que están participando en la jornada. “En Veracruz se está llevando a cabo una elección democrática y ejemplar”.

Resaltó que tocará al Organismo Público Local Electoral (OPLE) informar sobre los resultados.

Dijo que en el tema de seguridad todo estaba bastante tranquilo en la entidad y que el día lunes dará una conferencia para hablar de los pormenores.

Finalmente, al ser cuestionado sobre las empresas fantasmas precisó que todo es falso. Un reportero le comentó: ¿Salió como Javier Duarte? A lo que dijo que todo es falso.

¿Entonces no opera como Javier Duarte, gobernador? Nuevamente respondió: no, no me ofendan y optó por terminar la entrevista y retirarse.