Hipólito Deschamps asegura que fue un debate sin propuestas de sus adversarios

Boca del Río, Ver.- El candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno del estado, Hipólito Deschamps Espino Barros aseguró que el debate careció de propuestas de parte de sus adversarios quienes se la pasaron atacándose.

¿Qué dijo Hipólito Deschamps tras el segundo debate a la gubernatura?

Tras el debate realizado este domingo, el expanista mencionó que el único que presentó propuestas de los temas que se abordaron durante el ejercicio fue él.

Dijo que todas sus propuestas son elaboradas tras pláticas que ha tenido con la gente a la que ha saludado durante estos días de campaña.

Asimismo, mencionó que los otros candidatos se pasaron leyendo todo y que en realidad tenían miedo de presentarse en el debate organizado por el OPLE.

Elecciones 2024

“Lamentablemente no hubo ese segundo debate de una empresa radiofónica porque se escondieron los candidatos, pero si no veo propuestas claras, veo propuestas que les escribe su equipo de campaña, que las leen y no veo ninguna propuesta cercana a la gente”, expresó.

Insistió en que él tiene mucha claridad en las propuestas.

“La verdad es que le tengo que dar las gracias a los veracruzanos porque me han ayudado a construir esta candidatura y este diagnóstico, tengo que agradecer a mis compañeros del partido que tienen mayor sensibilidad”, dijo.

En ese sentido afirmó que se sumó al Movimiento Ciudadano porque está haciendo la política de manera diferente.

“Cuando Movimiento Ciudadano se acercó a mí y yo me acerque a ellos, vi una luz de esperanza de todo lo que estaba pasando en Veracruz y me siento muy bien representado y cobijado con este partido”, puntualizó.