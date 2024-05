Hipólito Deschamps lanza mensaje contra oponentes; asegura que ninguno es de fiar

El candidato de Movimiento Ciudadano por la gubernatura de Veracruz, Hipólito Deschamps Espino Barros, envió un mensaje al electorado en el que aseguró que los candidatos de oposición no son personas de confiar.

¿Qué dijo Hipólito Deschamps de los candidatos de oposición en Veracruz?

A través de sus redes sociales, las cuales utiliza para compartir sus recorridos y actividades diarias, primero se dirigió al candidato de la coalición "Fuerza y Corazón por Veracruz", José Francisco Yunes Zorrilla, a quien calificó de cometer presuntos actos de corrupción.

“No se puede confiar en el candidato del PRI, el del clan de los Yunes, de la corrupción y los saqueos”, expuso.

Seguido de ello, lanzó un mensaje contra la candidata de la coalición "Sigamos Haciendo Historia en Veracruz", Rocío Nahle García, quien, dijo, no conoce el estado.

“No se puede confiar en una candidata que no conoce Veracruz, que es la continuidad de Cuitláhuac (García Jiménez) y que ya traicionó tu confianza”, expresó.

El candidato del partido naranja refirió que Veracruz merece un gobierno transparente y que busque el desarrollo de todos los sectores.

“Veracruz, no nos equivoquemos nuevamente, yo sí conozco Veracruz, yo goberné bien cuando ustedes me dieron la oportunidad, yo no tengo escándalos y digo la verdad, en mí sí puedes confiar”, comentó.

Además, señaló que la población veracruzana merece una nueva calidad de vida, generada desde la administración estatal.

¿Qué dijo Hipólito Deschamps sobre la educación, salud y deporte?

Ante ello, aseguró que primero será el derecho a la educación, lo que incluye escuelas de primer nivel para que los menores de edad estudien con las mejores herramientas, los jóvenes tengan becas y obtengan capacitaciones para los primeros empleos.

La salud, puntualizó, será una prioridad asegurando la atención médica en cada rincón de Veracruz, otorgando más de 2 mil plazas para trabajadores de la salud y hospitales de vanguardia en las siete regiones.

Asimismo, afirmó, se promoverá el deporte y la cultura en todos los espacios del estado, brindando becas, generando proyectos de desarrollo y teniendo estas actividades como prioridades.