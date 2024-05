Hipólito Deschamps promete crear el Banco de Veracruz, ¿cuál es el objetivo?

Xalapa, Ver.- Con la creación del Banco Veracruz, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) al gobierno de Veracruz, Hipólito Deschamps Espino Barros aseguró que habrá empleos y apoyo a emprendedores.

En su gira de campaña por la capital del estado, el abanderado del partido naranja, destacó que su proyecto es crear el Banco de Veracruz para la creación de los empleos que tanto demandan los veracruzanos y el apoyo a los emprendedores.

“Por eso vamos a crear el Banco Veracruz, éste va a ser justamente eso, va a ser el que le va a entregar a todos los veracruzanos para analizar los proyectos que tienen todos ustedes, le va a dar ese crédito a la palabra sin intereses, porque no es para ahorcarlos, es todo lo contrario es para ayudarlos”, expuso.

¿Para quiénes será el apoyo del Banco de Veracruz?

Agregó que este apoyo podrá ser para una nueva empresa, un nuevo changarro o para uno ya existente o puede ser para algo que los emprendedores han soñado desde hace mucho tiempo. Recordó que el diagnóstico actual de Veracruz es que hay falta de oportunidades, y esto además ha desolado pueblos y separado familias.

“Tuve la oportunidad en Ángel R. Cabada de comer mole con una señora, y me platicaba que literal en su localidad no hay jóvenes, se han ido absolutamente todos a Estados Unidos o Canadá porque no tiene oportunidades de empleo, eso es lo que está viviendo hoy el veracruzano”, puntualizó.

El exalcalde de Medellín de Bravo insistió que este proyecto también busca la unión familiar, ya que ante la falta de empleos muchos jefes o jefas de familia deben dejar el hogar.

“Hay que ver cómo se les va a dar la oportunidad a ellos para que no se tengan que separar familias y dejar de ver a señoras de la tercera edad trabajando porque sus hijos se tuvieron que ir a otros estados o países para ganarse unos centavos”, agregó.