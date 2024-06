INE recupera boletas de Tlilapan; así avanza la recepción de paquetes en distritos electorales

El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Josué Cervantes González, informó que las boletas de las casillas que se cerraron ayer, domingo 2 de junio, en Tlilapan por inconformidad de pobladores que pedían apoyo con el incendio por parte de las autoridades ya se recuperaron y están en el Distrito 18.

¿Qué pasó con las boletas de casilla en Tlilapan?

Recordó que ayer se dijo que de las cinco casillas, de la contigua dos, se recuperaron las boletas en las urnas.

"Estas boletas fueron introducidas en un paquete electoral y se resguardó en la bodega para los cómputos distritales. Evidentemente que será una casilla objeto de recuento. Las otras cuatro, anoche, el vocal de capacitación con la compañía de un consejero se trasladaron al lugar de la casilla donde se encontraban las personas que tenían las boletas".

Dijo que estas las habían acumulado en lo que parecía una pira, y el vocal con el consejero, acompañados de la Guardia Nacional, como un elemento de apoyo, dialogaron con las personas y decidieron devolver las boletas.

"Entonces, obran ya las boletas en poder del Consejo Distrital 18, solo que obran, no sé si el término más oportuno sería revueltas, pero déjenme utilizarlo, revueltas mezcladas, mezcladas entre sí, entre casillas, por lo que no es posible determinar a qué casillas corresponden, incluso no fue posible determinar si estarían completas o no. La reacción fue recogerlas, recuperarlas, resguardarlas en el Consejo, pero no se hizo una verificación de cuántas estaban recuperando, simplemente se conjuntaron".

¿Cómo va el avance de la entrega de paquetes de los distritos electorales?

Sobre el avance en la recepción de los paquetes en los distritos electorales, dijeron que en Distrito uno, Panuco, Casillas aprobadas, son 612 y paquetes recibidos, 481 con un porcentaje de avance del 79 por ciento.

En el Distrito dos de Álamo, de Casillas aprobadas son 586 y paquetes recibidos 475 con un porcentaje de avance del 82 por ciento.

En el Distrito tres de Cosoleacaque casillas aprobadas 592, paquetes recibidos, 565 quinientos sesenta y cinco con un porcentaje de avance del 95 por ciento.

En el Distrito cuatro de Boca del Río, fueron 536 casillas aprobadas con 536 paquetes recibidos. Distrito cinco, Poza Rica, casillas aprobadas, y el mismo número de paquetes recibidos. Del Distrito seis de Papantla, 570 casillas, y con el mismo avance del cien por ciento.

En Martínez de la Torre del Distrito siete, 628 casillas aprobadas, con 628 paquetes recibidos; en el Distrito ocho de Emiliano Zapata, 630 casillas aprobadas con el mismo número de paquetes recibidos.

En el Distrito nueve de Coatepec, 542 paquetes recibidos y el mismo número de casillas aprobadas. En el Distrito 10 de Xalapa 663 casillas aprobadas y el mismo número de paquetes recibidos.

En el Distrito 11 de Coatzacoalcos, 586 casillas aprobadas y 586 paquetes recibidos; en el Distrito 12 de Veracruz, 506 casillas aprobadas, y el cien por ciento recibido; en el Distrito 13 de Huatusco 518 paquetes recibidos que representa el 100 por ciento.

Distrito 14 Minatitlán 577 casillas aprobadas con el mismo número de paquetes recibidos; Distrito 15 de Orizaba 518 casillas aprobadas, 518 paquetes recibido; Distrito 16 de Córdoba 581 casillas aprobadas y 581 paquetes recibido.

Distrito 17 de Cosamaloapan, 634 casillas y 634 paquetes recibidos; distrito 18 de Zongolica 542 casillas y 538 paquetes recibidos. Distrito 19 de San Andrés Tuxtla 575 casillas y paquetes recibidos.