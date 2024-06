Resultados de elecciones deben ser aceptados por ciudadanos: investigadores

Investigadores consideraron que el 3 de junio, la sociedad tendrá que aceptar los resultados de las elecciones en un ambiente de civilidad democrática y donde se fomente una cultura de paz.

¿Por qué se debe respetar los resultados obtenidos en las elecciones?

Natividad Gutiérrez Chong, socióloga egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, consideró que tras las elecciones se debe asumir un grado de conciencia y madurez de lo que se ha construido y lo que está por construirse sin ningún tipo de violencia.

“Apoyar porque serán momentos difíciles, apoyar una continuidad, mantenernos muy informados pues eso nos da mucho equilibrio como sociedad, mantener la información de los distintos puntos de vista que pueda haber y fomentar una cultura de la paz”, dijo.

Agregó que será importante vivir con argumentos y no con descalificaciones y mentiras, lo que nos irá construyendo como una sociedad consciente y mucho más informada.

En su opinión, se estará construyendo una democracia participativa y no la falsa dicotomía de democracia y autoritarismo, pues dijo que no tiene sentido.

“Porque el autoritarismo es cuando no hay partidos políticos, cuando no hay árbitro electoral, cuando no hay medios de comunicación, cuando hay censura y nada de eso lo tenemos y nadie está pensando en nada de eso”.

El investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana, Ricardo Corso señaló que a partir de este día la ciudadanía debe saber ganar y perder y respetar los resultados para respetar la voluntad de la mayoría.

“Como sociedad democrática nosotros debemos saber tanto ganar como perder y esa es la vida democrática, no vamos a estar del todo satisfechos porque las apuestas están en el aire, pero deseamos que como sociedad democrática respetemos los resultados”, agregó.

Dijo que hay una tendencia en América Latina a judicializar los resultados y no aceptarlos, y con ello tener una situación de inestabilidad que se espera que no se dé en México.

“Que seamos una sociedad que acatemos los resultados porque estos fueron o serán esperemos convincentes y fehacientes de la voluntad general”.

Refirió que los partidos y diversos grupos políticos tendrán que aceptar los resultados lo mismo que la sociedad en general, “porque si nos convencen de que fue un proceso en el cual no hubo injerencia, no hubo violencia, y tampoco controles ni cooptaciones tendremos que aceptar los resultados. En la civilidad democrática, unos ganan y otros pierden y esta es una cuestión en la cual las victorias son pírricas”.