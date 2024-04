Por el mar gobierno, más de 400 mil veracruzanos han migrado: José Yunes Zorrilla

Boca del Río, Ver.- En los últimos tres años, alrededor de 450 mil veracruzanos en edad productiva han migrado a otros estados y países ante la falta de oportunidades a consecuencia de un mal gobierno, señaló el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz al gobierno del estado, José Francisco Yunes Zorrilla.

Al reunirse con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Veracruz, el abanderado de las fuerzas PRI, PAN, PRD expuso que el gobierno del estado ha abandonado su aparato productivo primario, sus carreteras, en materia de salud con la falta de medicamentos y de que no se aplican oportunamente los cuadros elementales de vacunación.

Señaló que hay una migración desbordante y en ese sentido hizo referencia que esta situación se traduce en la reducción de los distritos electorales federales.

Explicó que hace tres años había 20 distritos electorales federales y actualmente hay 19, por lo que 450 mil veracruzanos en edad productiva se han ido del estado ante el mal gobierno y la falta de oportunidades.

“Un dato, hace tres años en Veracruz había 20 distritos electorales, tres años después hay 19 distritos electorales, la razón de ser de cada distrito es un tema de cociente aritmético vinculado directamente con la población, quiere decir que en tres años cerca de 450 mil veracruzanos en edad productiva tuvieron que irse de Veracruz a buscar vida a otra parte porque aquí no hay oportunidades como consecuencia de un mal gobierno, solamente no lo ve, quien no quiere ver”, expresó.

¿Cuáles son algunas propuestas de José Francisco Yunes Zorrilla?

El candidato mencionó que hablará con los socios de la construcción para dar a conocer una de las propuestas presentadas de su campaña que está relacionada al tema de la infraestructura debido a que se trata de un cuello de botella que está afectando la competitividad y la productividad del estado.

“Evidentemente estaremos trabajando los próximos seis años con quienes saben de esto para resolver estratégicamente el rezago en infraestructura carretera y en infraestructura hidráulica que tiene el estado de Veracruz".

Finalmente, Yunes Zorrilla destacó que a lo largo de su campaña se han venido sumando actores políticos de la oposición, pues recientemente morenistas de la Cuenca del Papaloapan le ofrecieron el apoyo.

“La verdad es que de manera diaria se suman muchos más actores políticos, más referentes en todo el estado de Veracruz y esto se debe simplemente a dos razones, la primera es que vamos a ganar la elección y en segundo lugar es que nos estamos esforzando para generar confianza a los veracruzanos de que vale la pena respaldar este proyecto, va en serio por Veracruz, el estado necesita resultados y nosotros estamos organizando para dárselos”, puntualizó.