José Yunes asegura que urge un cambio en la administración estatal y federal

El candidato de la coalición "Fuerza y Corazón por Veracruz", José Francisco Yunes Zorrilla, señaló que se requiere un cambio urgente tanto en la administración estatal como en la federal para poder lograr el desarrollo del país y del estado.

¿Qué dijo José Yunes en su discurso en su recorrido de hoy?

Este día el candidato de los partidos políticos PAN-PRI-PRD recorrió los municipios de Ayahualulco y Perote, desde donde refrendó su compromiso para todos los sectores de la población.

“Estamos a dos semanas de la elección y nos acercamos a ustedes con toda la humildad para pedirles su apoyo, necesitamos que tengan la convicción y determinación de salir a votar, con esa votación se van a modificar muchas cosas”, dijo.

Indicó que la ciudanía será quien decida el futuro que tendrán el estado y el país, así como lograr un cambio que se ha estado pidiendo desde hace algunos años.

“Necesitamos generar opciones de desarrollo, necesitamos carreteras, el gobierno de Morena, federal y estatal está dejando perder la carretera que hicieron los gobiernos del anteriores”, expuso.

¿Qué dijo José Yunes sobre los temas de salud en Veracruz?

Refirió que, además, sigue sin resolverse el problema del sector salud, por lo que la población de ambos municipios no tiene a dónde acudir para poder atenderse correctamente.

“Cuando las personas pueden curarse no hay medicinas, la gente del campo no recibe todos los apoyos, lo más que pueden recibir los productores de maíz son 600 pesos mensuales”, expresó.

Foto: Cortesía / Facebook José Yunes

¿Qué dijo José Yunes sobre los jóvenes veracruzanos?

Al exponer varias de las problemáticas que se viven en la entidad, recordó que los jóvenes se van de sus lugares de origen ante la falta de oportunidades, lo cual debe detenerse.

“Nuestros hijos, nuestros hermanos, los jóvenes se van a otros espacios, hay una migración total que no se puede detener porque no hay opción de desarrollo y no hay lugares para triunfar”, comentó.

Foto: Cortesía / Facebook José Yunes

Destacó que para lograr un verdadero cambio es necesario que la ciudadanía salga a las urnas y emita su voto por la opción que consideren es la mejor para el estado.

“Por eso les venimos a pedir su apoyo, hay muchas razones, las cosas se van a modificar, pero hay que salir a votar, hay que hacerlo con pasión y con claridad de que vienen tiempos mejores”, agregó.