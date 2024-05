Jóvenes priistas llama a no dividir el voto y emitir un “voto informado y no de moda”

Xalapa, Ver.- La Red Jóvenes por México en Veracruz del PRI llamaron a los jóvenes a no dividir el voto ni “tirar a la basura su derecho” sino ser responsables por Veracruz y México.

Señalaron que Morena no le puede quitar las becas a los jóvenes por lo que les pidieron no dejarse engañar porque se trata de derechos que tienen todos los mexicanos.

“A los jóvenes de hoy en seis años se les habrá ido la juventud, enfrentarán un gobierno que no habrá creado buenas condiciones de vida, es momento de actuar y de sacarlos de donde están. Morena critica que tengamos más de un par de zapatos, que queramos tener un coche, queramos ir al cine o salir a divetirnos, no dejemos que este gobierno acaba con nuestro sueños”, dijo Bryan Mendarozqueta delegado nacional.

Heidi Palmeros, Secretaria de Organización de la Red Jóvenes por México en el estado, señaló que se tiene la decisión de decidir tener un futuro chingón y no un futuro de moda.

Elecciones 2024

¿Qué piden los priistas a los jóvenes veracruzanos?

Y es que, a su decir, son ellos, los candidatos que tienen las mejores propuestas, experiencia y son los verdaderos impulsores de la juventud en el Estado.

“Por eso estamos aquí pidiéndoles a todos los chavos que piensen en el presente y que definan el futuro de verdad. Hacemos este llamado para que todos los jóvenes salgan a votar el 2 de junio. Y sobre todo que sea un voto informado y no un voto de moda por las mejores propuestas”.

Agregó que esta elección es muy importante para todos y no solo es el futuro de todos los jóvenes, pues de esto dependerán 6 años de su vida, “para dar inicio a este gran movimiento que será la reconstrucción de Veracruz y de México”.

Por su parte, Bryan Mendarozqueta insistió en que es momento de actuar, “ya basta, despertemos porque ya no estamos dispuestos a tolerar que nos sigan ignorando y que esta es la era de los jóvenes. Quiero decirles que esta es una nueva etapa que será plasmada por la lucha, trabajo de todas y todos nosotros porque ya no debemos de permitir más injusticias. Los veracruzanos saben de qué están hechos y no son conformistas”.

Refirió que lo jóvenes desean mejores condiciones de vida y que nadie les diga que no se puede, que no les toca o que no es posible.

“Ya basta de pretextos para justificar las ineficiencias de los malos gobiernos de Morena, siempre he creído que lo mejor está por venir, que todo trabajo debe ser mejorado, que cada persona debe ser escuchada y que tenemos que tener la mano siempre extendida para ayudar a los demás. Por eso les pido que le den la confianza a la coalición Fuerza y Corazón por México y Fuerza y Corazón por Veracruz”.

Asimismo, hizo un llamado para darle la oportunidad al PRI de seguir trabajando por todos los jóvenes.

“Porque les prometo que no los vamos a defraudar, haremos equipo con todos los jóvenes. Por eso mismo la sociedad civil ha estado sumándose a este gran movimiento porque todos coincidimos que debemos de sacar a Veracruz adelante”.