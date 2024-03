"Esa persona es honesta": AMLO sobre Rocío Nahle y su supuesta mansión de Boca del Río

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador afirmó que la candidata a la gubernatura del estado por la alianza "Sigamos Haciendo Historia", Rocío Nahle García es honesta.

¿Qué dijo AMLO sobre la supuesta mansión de Rocío Nahle?

En la conferencia mañanera desde Coatzacoalcos, fue cuestionado sobre la supuesta mansión en el fraccionamiento El Dorado en Boca del Río de la candidata y aunque reconoció que no se podía meter por ser tiempo electoral, expuso que lo haría de manera figurada.

"Ah, no podemos (...) de manera figurada, todo de manera figurada, esa persona a la que se le quiere hacer mal por la temporada, está la temporada de la piña, la temporada del mango, del chayote, por lo que yo sé y me consta esa persona es honesta".

Expuso que no le desea a los veracruzanos que vuelvan a pasar lo que ya vivieron con gobiernos anteriores.

"Yo no le voy a desear a mi pueblo querido que vuelva a pasar lo que ya sufrieron y valen más las imágenes y no creo que por eso me vayan a sancionar o a cepillar porque no tienen nada que ver, nada que ver con la cuestión electoral".

Así, al final se la conferencia de este viernes, mostró una fotografía "para refrescar la memoria" donde se observa al expresidente Felipe Calderón con el exgobernador priista Javier "N" y Genero García, ex secretario de Seguridad Pública, supuestamente inaugurando el reclusorio de Papantla que no está funcionando, pues la obra no se concluyó.

"Ya no es lo mismo y si hablamos de casas vayan por allá por Veracruz, por el puerto, para que vean lo que son mansiones, allá por Boca del Río para que vean lo que son los yates y búsquenle ustedes que son mirones profesionales y van a encontrar que hay departamentos en el extranjero de quienes mal gobernaron Veracruz, no tienen nada que ver con lo electoral, además, tú eres el responsable porque tú preguntaste", abundó.

El caso Nahle

El empresario veracruzano Arturo Castagné Couturier reveló a través de sus redes sociales que la candidata a la gubernatura de Veracruz por la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Rocío Nahle García, junto con su esposo José Luis Peña Peña, presuntamente adquirieron una mansión en el fraccionamiento El Dorado en Boca del Río.

Según el empresario la propiedad tiene un valor mayor a los 30 millones de pesos y asegura que la candidata y su esposo son propietarios de la casa y terrenos en ese fraccionamiento de lujo.

¿Qué ha dicho Rocío Nahle sobre el tema?

Cuando Nahle García acudió al Organismo Público Local Electoral (OPLE) a realizar su registro como candidata a la gubernatura, fue abordada por los medios de comunicación sobre el tema.

Ante ello, respondió: “Yo vengo a registrarme, yo no me enredo en broncas, yo no me enredo en esas cosas”, expuso.

Recientemente el candidato de la coalición "Fuerza y Corazón por Veracruz", José Francisco Yunes Zorrilla acusó en una entrevista con un medio nacional actos de corrupción en la compra de bienes inmuebles de parte de Nahle García y su esposo, José Luis Peña Peña.

"Presentaremos todos los datos ante las instancias correspondientes para que no sea un tema que se olvide ni de retórica electoral, que sea un tema de justicia. En Veracruz no caben más actos de corrupción y no podemos permitir que esto pase desapercibido”, dijo.

En respuesta la candidata de "Sigamos Haciendo Historia" en una entrevista con un medio local, dijo esa casa es rentada y que no hay pruebas de los dichos del priista a quien llamó "intrigoso y difamador”.

“El candidato del PRI y PAN salió a medios nacionales a difamarme sin prueba alguna, basándose en chismes de vecinos en una sola prueba en su decir. Eso no sólo no es de hombres, sino que es un verdadero intrigoso y difamador que pretende gobernar Veracruz, que no se le va a hacer”, expuso.

Y agregó: "Todo lo que los tiene enojados es porque renté una casa de 380 metros cuadrados en un fraccionamiento de Boca del Río. Vamos a iniciar una campaña política el 31 de marzo presentando propuestas, presentando nuestra calidad moral humana y familia, ya el pueblo juzgará".

Sobre el caso han hablado algunos actores políticos en defensa y en contra, mismo que ya llegó al Senador de la República. En sesión del pasado 21 de marzo, la senadora panista Lilly Téllez, dijo que defender esa supuesta compra, se trata de una desfachatez.

"Pues aquí tenemos otra vez la prueba de la desvergüenza de Morena, quieren decir que ahora van a justificar la mansión de Rocío Nahle, le van a decir vivienda, le van a decir casita a la mansión de Rocío Nahle de 39 millones de pesos que compró en tres millones de pesos. Es una desfachatez".

Y agregó: "Ahora ustedes, de Morena, defendiendo la riqueza inexplicable que es totalmente explicable por los moches que recibió Rocío Nahle, a través de la misma señora aquella que le ayudó en este mismo Senado a hacer negocios desde la Secretaría de Energía y se forró en dinero Rocío Nahle, Morena defendiendo eso, qué falta de vergüenza, señores".